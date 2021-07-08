展覽館採預約制、比照電影院清場！《奈良美智特展》高雄場有望展出

▲7/13起，展覽館將有條件鬆綁。（資料圖，高雄市立美術館／記者吳世龍攝）

記者林育綾／台北報導

《奈良美智特展》原訂在7月10日於高雄市立美術館展出，不過疫情三級警戒下，先前也讓粉絲擔心無法如期開展。今（8）日指揮中心宣布三級將持續至7/26，但7/13起部分場所將有條件鬆綁，包括美術館等藝文場所。而奈良美智特展主辦單位文化總會透露，近2日將與高美館開會討論，相關事宜將日後公佈。

中央流行疫情指揮中心今日宣布，7/13起各行業管制措施將調整，部分場所將有條件鬆綁，其中文化部主管的表演場館、展覽場館、電影院及影視劇組拍攝，也有適度放寬措施及配套機制。

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▲展覽場館將有條件鬆綁。（圖／指揮中心提供）

在展覽館部分，包括美術館、博物館等，原則上建議採「事先預約制」準時到館，並以分時分流方式入館，例如「2小時為一單位」，每場次中間比照電影院進行清場、消毒，且單一進出口管制，避免重疊人員等待，而同一時段最高容留人數，將以觀眾間距維持至少1.5公尺計算且「不得超過100人」。

▲故宮兒童館有很多觸控式、穿戴式的體驗裝置，維持不開放。（圖／故宮提供）

另外像是部分展覽館（如故宮）有很多觸控式、穿戴式的裝置，都必須暫停開放使用，因此故宮的兒童館教育推廣活動停止。如果展覽館內有餐廳，有單一動線、沒跟展場結合的話，原則上可以有條件開放，依照最新餐飲指引方式辦理。

▲《奈良美智特展》有望在高雄展出。（圖／©YOSHITOMO NARA／主辦單位－文化總會提供）

文化總會先前主辦的《奈良美智特展》受到高度矚目，但台北場先前受到疫情影響，提前結束，讓不少粉絲扼腕，後來也陸續敲碗詢問高雄場、台南場是否會如期展出。由於高雄場原訂7/10於高美館開展，疫情三級警戒原至7/12，今又公布將維持至7/26，不過美術館將於7/13起有條件開放。

文化總會透露，今明2天都會與高美館相關人員開會討論，包括展覽日期、相關規範，將會在有結論後擇日對外公佈。

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