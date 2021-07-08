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激省42折起！肯德基7月優惠券代碼大全　現場點、網路訂餐都能用

▲▼肯德基7月優惠券代碼。（圖／翻攝肯德基官網）

▲肯德基推出7月優惠券。（圖／翻攝肯德基官網）

記者林育綾／綜合報導

肯德基日前公布最新7月優惠券，包括獨享、雙人餐、多人餐都有折扣，最低4.2折起，總金額最高省5000元，無論是現場門市點餐，或是網路訂餐都能使用，此波優惠券將能使用至8月初，讓消費者享用美食也能省荷包。

▲▼肯德基7月優惠券代碼。（圖／翻攝肯德基官網）

▲肯德基推出7月優惠券。（圖／翻攝肯德基官網）

肯德基7月優惠券中，包過個人獨享、雙人餐、多人餐都有折扣，例如單人的一塊炸雞套餐，搭配雞米花、薯條、飲料，原價151元，特價99元；雙人餐中還有最受歡迎的組合咔啦雞腿堡、花生熔岩咔啦雞腿堡套餐，搭配雙色QQ求、雞米花、飲料，原價380元，優惠價229元。

▼肯德基7月優惠券代碼。點圖可放大。（圖／翻攝肯德基官網）

▼肯德基7月優惠券。（圖／翻攝肯德基官網）

▲▼肯德基7月優惠券代碼。（圖／翻攝肯德基官網）

▲▼肯德基7月優惠券代碼。（圖／翻攝肯德基官網）

只要在現場點餐時出示圖片，或是網路訂餐時，輸入優惠券上的代碼，即可使用，此波優惠將可使用至8月初，每張券上都有標明日期。（點此可查詢肯德基7月優惠券代碼

而漢堡王近來也祭出「7大夯品買1送1」，包括牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、美式咖啡、可樂等吃喝一次滿足，7月13日至31日連19天限時登場。

▲漢堡王7大品項限時19天買1送1。（圖／業者提供）

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