【傳愛的旅程】讓愛　從台灣出發

《跨海送岸》

文／齊怡

愛無國界，也不分種族和地域，東森關懷的觸角也跨出台灣、伸向國際。 無論地震、還是海嘯，無論早產兒、還是非洲貧苦的孩童，「東森慈善基金會」總在第一時間伸出援手，送上一份即時的溫暖。



跨海送愛為台灣種福田

一場九二一大地震，「東森慈善基金會」就此蘊生，全力投入賑災、重整家園和心靈重建的工作。2001年，一場7.9的震撼，又重創了印度的土地和生命 ， 讓 才從震災中逐步復甦的台灣感受猶深。 時任副總統的呂秀蓮登高一呼，東森人也全體總動員，響應「送愛到印度」的行動。甫成立一年的「東森購物」立即號召旗下廠商，募集救災所需的糧食、衣物和醫藥等相關物品。短短一周內，二萬美金的物資立即到位，在第一時間送到印度災民手上，這也是「東森慈善基金會」的第一起跨海送愛行動。



2004年的一場南亞海嘯，更是滿目瘡痍，死傷慘重。因應聯合國號召全球展開跨國救災援助，「東森慈善基金會」也發起「送愛到南亞」緊急募資行動，把來自台灣人民的愛心送達南亞各國。是救急，是一份人道救援，也是為我們結一份善緣，讓台灣在這場國際救援行動中沒有缺席。

▲東森慈善基金會募集 22 台保溫箱，致贈來台訪問的宏都拉斯第一夫人。



為遠方的巴掌仙子 預約一個快樂童年

東森的關愛也曾送往一萬公里外遙遠的國度。聽聞我們南美的友邦宏都拉 斯初生嬰兒的夭折率居高不下，許多提早降臨世間的早產兒，因為等不到賴以活命的保溫箱，小小身軀還來不及長大就要向世界告別。「東森慈善基金會」和「早產兒基金會」共同發起「送保溫箱到宏都拉斯」活動，東森率先拋磚引玉捐出四台保溫箱，並在馬偕醫院、台北醫學院、醫療器材廠商和民眾的熱情響應下，總共募集到22台保溫箱，當面送到應邀來訪的宏都拉斯第一夫人手上。 這是台灣人送給宏都拉斯最珍貴的友情和禮物，也為台灣做了最好的國民外交。

▲與遠道而來的非洲小朋友一起歡度耶誕節，大家交朋友好開心。

用1000個小時 創造10000個奇蹟

「東森慈善基金會」特別心疼貧病無依的孩子，也連續三年參與協辦「世界展望會」所舉辦的「台灣1000 個小時‧世界10000個奇蹟」的活動，希望透過1000個小時持續的宣導傳播，為身在非洲、中南美洲、中國大陸以及台灣的10000名貧苦兒童尋找資助人。資助人每個月只需區區幾百塊錢，就可以為一個在貧病邊緣掙扎的孩子創造生命的奇蹟與希望。在全民的愛心接力下，果然以不到兩天時間就順利達標，也讓全世界都看到台灣的土地或許不大、但是台灣的愛心卻很大很大。



讓陽光的臉龐也有璀璨的未來

也是因著這份因緣，台灣「世界展望會」邀請了七十位來自南非、剛果和馬拉威的小朋友到台灣來，親自對台灣的資助人表達一份感恩與祝福。為了歡迎這些第一次離開家鄉，第一次坐飛機，第一次踏上台灣土地的巧克力天使，「東森慈善基金會」特別在大樓中庭裝飾了一棵三公尺高的耶誕樹，邀請孩子們一起來點燈，歡度耶誕節。「東森慈善基金會」也爲每個孩子準備了一份特別的耶誕禮物，大家雖然語言不通，但是笑容和愛化解了所有的隔閡。在繽紛閃亮的燈飾中，在歡樂奔放的旋律下，在孩子們渾然天成的歌聲裡，每個人心中都充滿喜悅與感動，也共同度過了一個最難忘的白色耶誕。

▲「玻璃娃娃」們勇敢突破身體的障礙，首度跨出國門，展開東京圓夢之旅。



愛在夢想起飛時

一直以來，原鄉弱勢的孩子特別需要一顆有感覺的心來疼。因著一個美麗的約定，「東森慈善基金會」結合「中華航空」共同舉辦「夢想起飛·圓夢之旅」活動，為原住民孩子和罕病的孩子裝上夢想的翅膀，飛到香港和新加坡展開一段全新的跨國之旅。懷著無比雀躍的興奮心情，小朋友們拿著屬於自己的第一本護照、第一次踏出國門去探索無限寬廣的世界。「東森慈善基金會」也特別安排孩子們到香港「寶血兒童村」去拜訪跟他們有著相同遭遇的孩子，一起用歌聲和舞蹈，手牽手做朋友，交換一段珍貴的友誼與緣分。



「東森慈善基金會」成立以來，就積極搭起一座與世界接軌的橋樑，把來自台灣的愛和關懷源源不絕地傳遞出去，也帶領台灣的孩子夢想起飛，走向世界看見屬於明天的希望。「國際一日志工協會」曾特別頒發「最佳領導志工獎」，給「東森慈善基金會」董事長王令麟，榮耀與感恩之餘， 也更激勵東森全心奉獻、歡喜付出。

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