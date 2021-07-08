　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

【傳愛的旅程】讓愛　從台灣出發

▲▼傳愛的旅程-跨海送愛(跨國送愛)篇。（圖／取自傳愛的旅程）

《跨海送岸》

文／齊怡

愛無國界，也不分種族和地域，東森關懷的觸角也跨出台灣、伸向國際。 無論地震、還是海嘯，無論早產兒、還是非洲貧苦的孩童，「東森慈善基金會」總在第一時間伸出援手，送上一份即時的溫暖。

跨海送愛為台灣種福田
一場九二一大地震，「東森慈善基金會」就此蘊生，全力投入賑災、重整家園和心靈重建的工作。2001年，一場7.9的震撼，又重創了印度的土地和生命 ， 讓 才從震災中逐步復甦的台灣感受猶深。 時任副總統的呂秀蓮登高一呼，東森人也全體總動員，響應「送愛到印度」的行動。甫成立一年的「東森購物」立即號召旗下廠商，募集救災所需的糧食、衣物和醫藥等相關物品。短短一周內，二萬美金的物資立即到位，在第一時間送到印度災民手上，這也是「東森慈善基金會」的第一起跨海送愛行動。

2004年的一場南亞海嘯，更是滿目瘡痍，死傷慘重。因應聯合國號召全球展開跨國救災援助，「東森慈善基金會」也發起「送愛到南亞」緊急募資行動，把來自台灣人民的愛心送達南亞各國。是救急，是一份人道救援，也是為我們結一份善緣，讓台灣在這場國際救援行動中沒有缺席。

▲▼傳愛的旅程-跨海送愛(跨國送愛)篇。（圖／取自傳愛的旅程）

▲東森慈善基金會募集 22 台保溫箱，致贈來台訪問的宏都拉斯第一夫人。

為遠方的巴掌仙子 預約一個快樂童年
東森的關愛也曾送往一萬公里外遙遠的國度。聽聞我們南美的友邦宏都拉 斯初生嬰兒的夭折率居高不下，許多提早降臨世間的早產兒，因為等不到賴以活命的保溫箱，小小身軀還來不及長大就要向世界告別。「東森慈善基金會」和「早產兒基金會」共同發起「送保溫箱到宏都拉斯」活動，東森率先拋磚引玉捐出四台保溫箱，並在馬偕醫院、台北醫學院、醫療器材廠商和民眾的熱情響應下，總共募集到22台保溫箱，當面送到應邀來訪的宏都拉斯第一夫人手上。 這是台灣人送給宏都拉斯最珍貴的友情和禮物，也為台灣做了最好的國民外交。

▲▼傳愛的旅程-跨海送愛(跨國送愛)篇。（圖／取自傳愛的旅程）

▲與遠道而來的非洲小朋友一起歡度耶誕節，大家交朋友好開心。

用1000個小時  創造10000個奇蹟
「東森慈善基金會」特別心疼貧病無依的孩子，也連續三年參與協辦「世界展望會」所舉辦的「台灣1000 個小時‧世界10000個奇蹟」的活動，希望透過1000個小時持續的宣導傳播，為身在非洲、中南美洲、中國大陸以及台灣的10000名貧苦兒童尋找資助人。資助人每個月只需區區幾百塊錢，就可以為一個在貧病邊緣掙扎的孩子創造生命的奇蹟與希望。在全民的愛心接力下，果然以不到兩天時間就順利達標，也讓全世界都看到台灣的土地或許不大、但是台灣的愛心卻很大很大。

讓陽光的臉龐也有璀璨的未來
也是因著這份因緣，台灣「世界展望會」邀請了七十位來自南非、剛果和馬拉威的小朋友到台灣來，親自對台灣的資助人表達一份感恩與祝福。為了歡迎這些第一次離開家鄉，第一次坐飛機，第一次踏上台灣土地的巧克力天使，「東森慈善基金會」特別在大樓中庭裝飾了一棵三公尺高的耶誕樹，邀請孩子們一起來點燈，歡度耶誕節。「東森慈善基金會」也爲每個孩子準備了一份特別的耶誕禮物，大家雖然語言不通，但是笑容和愛化解了所有的隔閡。在繽紛閃亮的燈飾中，在歡樂奔放的旋律下，在孩子們渾然天成的歌聲裡，每個人心中都充滿喜悅與感動，也共同度過了一個最難忘的白色耶誕。

▲▼傳愛的旅程-跨海送愛(跨國送愛)篇。（圖／取自傳愛的旅程）

▲「玻璃娃娃」們勇敢突破身體的障礙，首度跨出國門，展開東京圓夢之旅。

愛在夢想起飛時
一直以來，原鄉弱勢的孩子特別需要一顆有感覺的心來疼。因著一個美麗的約定，「東森慈善基金會」結合「中華航空」共同舉辦「夢想起飛·圓夢之旅」活動，為原住民孩子和罕病的孩子裝上夢想的翅膀，飛到香港和新加坡展開一段全新的跨國之旅。懷著無比雀躍的興奮心情，小朋友們拿著屬於自己的第一本護照、第一次踏出國門去探索無限寬廣的世界。「東森慈善基金會」也特別安排孩子們到香港「寶血兒童村」去拜訪跟他們有著相同遭遇的孩子，一起用歌聲和舞蹈，手牽手做朋友，交換一段珍貴的友誼與緣分。

「東森慈善基金會」成立以來，就積極搭起一座與世界接軌的橋樑，把來自台灣的愛和關懷源源不絕地傳遞出去，也帶領台灣的孩子夢想起飛，走向世界看見屬於明天的希望。「國際一日志工協會」曾特別頒發「最佳領導志工獎」，給「東森慈善基金會」董事長王令麟，榮耀與感恩之餘， 也更激勵東森全心奉獻、歡喜付出。

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實

▲▼傳愛的旅程-封面。（圖／取自傳愛的旅程）

ET快訊
柯文哲被設局？媒體LINE群組稱「市長出席記者會」　北市府回
夜市、百貨指引出爐！禁邊走邊吃　顧客不得自助取餐
國旅回來了！樂園玩設施要「先預約」　風景區16時後禁入
連續13天壓制雙位數「就等雙北+0」　本土確診地圖出爐
可以拜拜了！宗教場所「有條件開放」　公祭、中元普渡暫不開放
712微解封「敢看電影、健身嗎」　網喊看爆黑寡婦...但1場
校園操場開放！教育場館微解封出爐　體育館禁淋浴
國家公園「以停車場40%管制」　山屋、墾丁沙灘仍暫停開放
快訊／日本贈台113萬劑AZ疫苗來了　14:20降落桃園機場
電影院禁飲食、梅花座！微解封指引出爐　藝文場館鬆綁條件一次看
快訊／2.4萬元以上全職勞工看過來！　可領1萬元條件曝
一張圖看20個場所微解封！餐廳開放內用　國內旅行9人以下都O
快訊／今增3死　60歲男住院一個月後往生
日本第二批AZ疫苗113萬劑今抵台！陳時中再次感謝：最快速度
今增18例本土「剩2縣市有病例」　北市12例最多
快訊／陳時中：三級延長726！維持11項警戒措施　20個場所
快訊／今增18例本土「警戒以來最低」另增3死
LIVE／三級延長「微解封指引」出爐　陳時中最新說明
別再喊台日友好！日本親友曝「贈台AZ原因」　他嘆：國與國沒友

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

【傳愛的旅程】讓愛　從台灣出發

【傳愛的旅程】兩岸小天使　散播「快樂」散播「愛」

【傳愛的旅程】天使出動　為兩岸文化交流搭橋

跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福 　給防疫英雄最深祝福

【傳愛的旅程】需要在哪裡　東森就在那裡

郭昭巖助環南防疫！　攜手國際扶輪3481地區捐「百萬防疫通道」　

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

日本賽車場員工2推車做腹肌訓練 賣力來回推喊：練到客人來為止！

平板車四輪全爆「硬開高速公路」　冒出白色濃煙！網怒：破壞路面

同住家人無法打疫苗、醫護沒紓困　工會理事長：拿命抗疫不偉大嗎？

士林火鍋店員工全是「罕病患者」　侏儒症店長改賣水餃度疫情危機

芒果怎切？冰店闆娘秀流利刀工　籽與果肉完美分離！網讚：好狂

【傳愛的旅程】讓愛　從台灣出發

【傳愛的旅程】兩岸小天使　散播「快樂」散播「愛」

【傳愛的旅程】天使出動　為兩岸文化交流搭橋

跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福 　給防疫英雄最深祝福

【傳愛的旅程】需要在哪裡　東森就在那裡

郭昭巖助環南防疫！　攜手國際扶輪3481地區捐「百萬防疫通道」　

柯文哲被設局？媒體LINE群組稱「市長出席記者會」　北市府回應了

夜市、百貨微解封指引出爐！禁邊走邊吃、顧客不得自助取餐

712微解封！鄉民見1狀況酸爆「不降級沒肩膀」：指揮官你真的很敢

國旅小確幸回來了！樂園玩設施要「先預約」　景區16時後禁止進入

配息率前10大ETF出爐！　年化配息率最高4.8%

喬友4死綠批王惠美「火場個人秀」　縣府回擊：勿淪口水戰

流氓律師CP戲外放閃！宋仲基隔離ing　義氣外送咖啡給全汝彬

三星Galaxy S21系列傳將推「多款新色」！有望升級1TB RAM

三級延長「都是台北市政策害的」！牙醫嘆：抓柯P去隔離6月就解封

BTS當LV秀主角！金泰亨手拿「咖啡杯」帥翻　隊長氣勢驚人，阿米：像在拍電影

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

公益熱門新聞

助環南防疫！　國際扶輪3481地區捐「防疫通道」　

兩岸小天使　散播快樂散播愛

【傳愛的旅程】讓愛　從台灣出發

需要在哪裡　東森就在那裡

天使出動　為兩岸文化交流搭橋

跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福

東森慈善「愛的早餐」停課不停餐

免費領A餐？部落客實測超感動

創業不是夢　攜手東森贏得新人生

差一半！捐199元物資箱助萬華弱勢

共有共好共享　東森業績與公益齊頭並進

典華傳愛送弱勢家庭端午粽

高球冠軍李旻向王令麟學「初心」

5年養5寄養童　房仲業務成遲緩兒避風港

更多熱門

相關新聞

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

愛在疫起！台北信義區商家因應疫情，在社團號召「待用餐」愛心便當、物資活動，版主也是汽車美容店老闆說，知道有人比他更慘，連吃飯溫飽都成困難， 6日下午一場大雨，他們看到一名單親媽媽騎車載著2個孩子，大老遠從三重騎約10公里到台北，全身濕答答，就為了領物資、便當吃。

弱勢童暑期物資　慈濟與縣府專車配送

弱勢童暑期物資　慈濟與縣府專車配送

跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福

跨宗教合作！跟著神父、法師線上祈福

做公益不必等長大　5招灌輸觀念

做公益不必等長大　5招灌輸觀念

前夫留下百萬債　單親媽窮剩12元

前夫留下百萬債　單親媽窮剩12元

關鍵字：

傳愛的旅程公益愛心雲東森慈善基金會東森文化基金會王令麟公益

讀者迴響

熱門新聞

獨／全國三級警戒延長至726　712微解封指引出爐

712後微解封！餐廳可內用　電影院、博物館也開放

「紓困4.0補助再擴大」對象、條件一次看！

快訊／可以出門玩了！712鬆綁9人以下國內旅行

紓困「敗部復活」！後天「最高領3萬」

獨／撲滅3大群聚　指揮中心拚726降「二級警戒」

「脫北正妹」近況照讓網友嚇傻

三重單親媽騎10公里　載2子求便當吃

獨／三級警戒繼續延長　最新10大管制措施出爐

《木曜》被控「用鏡頭強迫店家給優惠」道歉了

快訊／金希澈、MOMO分手了！

三級警戒726鬆綁　蘇貞昌：警戒延長、適度鬆綁

日媒台北支局長讚「陳時中創2大奇蹟」

「民進黨比國民黨還可怕」　柯文哲：控制媒體到我懷疑自己是共產黨

日媒爆江宏傑「與21歲女偶像親密」

更多

最夯影音

更多
新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善

新北大橋「死亡閃電彎」機車道！ 　路超窄肇事頻傳...蓋10年沒改善
女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

女大生沙灘曬日光浴遭噁男偷拍 德國武術家見狀秒「擒拿術壓制」

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

孫德榮網拍中毒「覺得可能用得到就買」　「獨居買近70雙筷」1商品買N個：怕賣家賠錢...

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

正妹吃牛肉卷甜喊「太好吃了吶～」 超嗲嗓音網Hold不住：骨頭都酥了

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面