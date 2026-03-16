【東森傳愛助更生】從更生人到助更生人　阿凱：最感謝王令麟

▲更生人張登凱（左5），近期持續與企業合作，為更生人爭取就業機會。（圖／阿凱提供，下同）



生活中心／綜合報導

曾走過人生低谷、如今投入公益與更生人就業協助的更生人張登凱（阿凱），近期持續與企業合作，為更生人爭取就業機會。他表示，自己能一步步走回正軌，最感謝東森集團總裁王令麟長期以來的關懷與鼓勵，讓他有力量投入公益，協助更多更生人重新站穩人生腳步。

阿凱指出，只要有機會與企業主或工程界朋友交流，他都會主動分享更生人就業的重要性，希望企業能提供機會，讓有心改變的人學習一技之長、重新融入社會，透過與臺灣更生保護會新北分會合作，在主任陳美霞協助下，目前已引進約10名更生人進入工程公司學習與工作。

今年他也代表漢聯消防科技顧問有限公司受邀出席「115年新春聯歡晚會暨更生事業群簽約儀式」，活動由更生保護會新北分會舉辦，現場包括法務部長鄭銘謙、更生保護會董事長張斗輝，以及更生保護會執行長柯嘉惠等人出席。

▲▼阿凱致贈《重生效應》一書給法務部長鄭銘謙（上）與更生保護會董事長張斗輝（下）。

阿凱表示，公司自113年起與更生保護會合作，引進更生人進入工程領域學習，雖然並非每個人都適應，但也從中發掘不少人才，目前已有一名更生人在公司培養下成功創業，成立工程行並與公司合作，成為子公司「漢城工程行」。他指出，公司主要承包消防系統工程，目前參與的工程包括故宮、大巨蛋、洲際酒店、喜來登飯店、宏匯廣場等大型建案的消防工程。

阿凱也感謝更生保護會提供平台，讓企業能與更生人建立連結，為有心回歸社會的人提供學習技能與穩定工作的管道。活動中，阿凱也與張斗輝董事長及鄭銘謙部長交流，分享自己出獄後投入公益與更生人就業協助的歷程，他表示，兩位長官對於他長期投入更生人關懷與就業協助表示肯定，也鼓勵他持續努力。

▲▼阿凱也致贈《重生效應》一書給更生保護會執行長柯嘉惠（上）與臺灣更生保護會新北分會主任陳美霞（下），盼將愛傳遞出去。



阿凱同時分享自己參與統籌新書《重生效應2－感恩之路》，將於3月28日在台北靈糧堂舉辦新書發表會，書中集結多位更生人的生命故事，希望透過真實經歷，鼓勵更多迷途者勇敢改變人生。

阿凱表示，未來仍會持續努力，結合更多企業與資源，為更生人創造就業機會。他也再次感謝王令麟總裁一路以來的支持與提攜，讓自己有能力幫助更多需要被幫助的人，協助更生人與受刑人重新融入社會、穩定生活。