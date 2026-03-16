　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

【東森傳愛助更生】從更生人到助更生人　阿凱：最感謝王令麟

▲從更生人到助更生人　阿凱：最感謝王令麟。（圖／阿凱提供）

▲更生人張登凱（左5），近期持續與企業合作，為更生人爭取就業機會。（圖／阿凱提供，下同）

生活中心／綜合報導

曾走過人生低谷、如今投入公益與更生人就業協助的更生人張登凱（阿凱），近期持續與企業合作，為更生人爭取就業機會。他表示，自己能一步步走回正軌，最感謝東森集團總裁王令麟長期以來的關懷與鼓勵，讓他有力量投入公益，協助更多更生人重新站穩人生腳步。

阿凱指出，只要有機會與企業主或工程界朋友交流，他都會主動分享更生人就業的重要性，希望企業能提供機會，讓有心改變的人學習一技之長、重新融入社會，透過與臺灣更生保護會新北分會合作，在主任陳美霞協助下，目前已引進約10名更生人進入工程公司學習與工作。

今年他也代表漢聯消防科技顧問有限公司受邀出席「115年新春聯歡晚會暨更生事業群簽約儀式」，活動由更生保護會新北分會舉辦，現場包括法務部長鄭銘謙、更生保護會董事長張斗輝，以及更生保護會執行長柯嘉惠等人出席。

▲從更生人到助更生人　阿凱：最感謝王令麟。（圖／阿凱提供）

▲▼阿凱致贈《重生效應》一書給法務部長鄭銘謙（上）與更生保護會董事長張斗輝（下）。

▲從更生人到助更生人　阿凱：最感謝王令麟。（圖／阿凱提供）

阿凱表示，公司自113年起與更生保護會合作，引進更生人進入工程領域學習，雖然並非每個人都適應，但也從中發掘不少人才，目前已有一名更生人在公司培養下成功創業，成立工程行並與公司合作，成為子公司「漢城工程行」。他指出，公司主要承包消防系統工程，目前參與的工程包括故宮、大巨蛋、洲際酒店、喜來登飯店、宏匯廣場等大型建案的消防工程。

阿凱也感謝更生保護會提供平台，讓企業能與更生人建立連結，為有心回歸社會的人提供學習技能與穩定工作的管道。活動中，阿凱也與張斗輝董事長及鄭銘謙部長交流，分享自己出獄後投入公益與更生人就業協助的歷程，他表示，兩位長官對於他長期投入更生人關懷與就業協助表示肯定，也鼓勵他持續努力。

▲從更生人到助更生人　阿凱：最感謝王令麟。（圖／阿凱提供）

▲▼阿凱也致贈《重生效應》一書給更生保護會執行長柯嘉惠（上）與臺灣更生保護會新北分會主任陳美霞（下），盼將愛傳遞出去。

▲從更生人到助更生人　阿凱：最感謝王令麟。（圖／阿凱提供）

阿凱同時分享自己參與統籌新書《重生效應2－感恩之路》，將於3月28日在台北靈糧堂舉辦新書發表會，書中集結多位更生人的生命故事，希望透過真實經歷，鼓勵更多迷途者勇敢改變人生。

阿凱表示，未來仍會持續努力，結合更多企業與資源，為更生人創造就業機會。他也再次感謝王令麟總裁一路以來的支持與提攜，讓自己有能力幫助更多需要被幫助的人，協助更生人與受刑人重新融入社會、穩定生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 0 8451 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吊車大王接一通電話「20萬沒了」　栽在16歲女手上
史上最大規模！　日本釋出8000萬桶石油儲備
美多大戰「神級爛尾」！　球迷怒噴：毀了精彩比賽
快訊／國3死亡車禍　駕駛臟器外露嵌車內慘亡
最後出局數爆巨大爭議！多明尼加含冤落敗　外媒炸鍋
180練武男大生被活活捅死　父疑惑盼真相
快訊／沈玉琳宣布出院！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

【東森傳愛助更生】從更生人到助更生人　阿凱：最感謝王令麟

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

疑遭男友傳染性病…台南男刺腹割頸殺了他　當街「臟器外露」慘死

妖嬌隆完G奶縮水了：想換新的　脖子「開三孔」做天鵝頸手術

禾浩辰已登記結婚「連講錯日期」　家庭只能多人「邀李國毅加入XD」

東部外海不排除3天內還有地震　氣象署：最大達規模5

委內瑞拉前進奧運！教頭曝「58」號帽密碼：快打電話回國報喜

【東森傳愛助更生】從更生人到助更生人　阿凱：最感謝王令麟

劉世芳拒受李貞秀質詢　白黨團轟：綠召委李俊毅為虎作倀

紐約小黃奪命撞進雜貨店「2女被鏟飛消失」　奇蹟生還原因曝

機場最快6月開放多元計程車載客　違規最重將終止試辦

趁公司優退！53歲單身女果斷提早退休　曝靠700萬優雅度日秘訣

電腦斷層「做出來的影像都差不多」　蘇一峰：重點是醫師的功力

新竹市府會聯合訪日　高虹安率團交流科技與城市治理經驗

WBC關鍵好球引爆爭議！　美國主帥支持下屆導入ABS

承德路七段車禍！「變換車道擦撞」釀3車事故　衝分隔島畫面曝

全球首例機器人被捕？人形機器人街頭測試嚇壞路人遭警方帶走

交軟滑到心累？Bumble推「AI虛擬媒人Bee」幫你輕鬆滑到靈魂伴侶

曾國城「從小」聽他歌　猛虧巫啟賢「後年領敬老卡」

公益熱門新聞

阿凱助更生人就業　感謝王令麟扶持

花蓮「以蛻為進」綠色生活月　正式啟動

阿凱投入公益關懷　感謝王令麟扶持

愛的早餐19年不間斷　東森爸爸陪偏鄉孩子迎聖誕

領無津貼！嬤月賺數千辛苦養孫女

秦慧珠辦公益園遊會東森捐料理包

正能量阿凱　用生命故事傳遞「重生效應」

郭昭巖攜手光南捐文具禮包助弱勢生

應曉薇攜手莊敬高職師生餐盒送暖

阿凱參與150場電影包場　感謝王令麟總裁扶持

愛爾麗集團捐款500萬元

東森傳愛繪畫賽得獎小學生捐出獎金

唐氏症基金會打「皂」唐寶寶就業夢

號召救血荒！創意家行銷公益捐血日加碼送吉安米

更多熱門

相關新聞

青年淨山守護尾寮山　救國團號召健行護生態

青年淨山守護尾寮山　救國團號召健行護生態

為傳遞守護山林與永續環保理念，救國團屏東縣團委會15日在高樹鄉尾寮山步道舉辦「青年環保－關懷環境」淨山健行活動，號召義工與登山民眾一同參與，透過健行與撿拾垃圾的方式守護山林環境。主辦單位表示，期盼藉由實際行動喚起社會大眾重視生態保護，共同維護自然環境，讓山林生態永續發展。

更保台中分會更生案例「溱源小舖」

更保台中分會更生案例「溱源小舖」

《陽光女子合唱團》公益放映會中部場

《陽光女子合唱團》公益放映會中部場

魔獸宣布退休「做1事回饋球迷」

魔獸宣布退休「做1事回饋球迷」

響應「更生事業群」　食品廠老闆分享創業歷程

響應「更生事業群」　食品廠老闆分享創業歷程

關鍵字：

更生人阿凱張登凱正能量監所公益愛心雲更保雲王令麟公益

讀者迴響

熱門新聞

77老大聚餐「正妹相伴」被直擊　3年前同上汽車旅館

快訊／美國2比1擊敗多明尼加

22歲男大生遭同志伴侶刺死　生前最後發文曝

川普威脅取消川習會　施壓中國打通荷莫茲

台人心臟劇痛「日本醫院1原因拒收」醫嘆：是常態

週末六福村成空城　網揭台灣樂園4敗筆：只剩畢旅

獨／台中七期百貨男咳血竟是睪丸癌末　確診1個月亡

春雨！　2波「下最大」

快訊／中國傳已扣留28艘巴拿馬籍船　兩國港口之爭擴大船公司遭殃

快訊／杜拜機場宣布「暫停所有航班」起降

陸劇2大女神爆絕交！圈內人洩「白鹿拒虞書欣」　

買一樓房給爸媽住「卻忽略1細節」！作家：是挑戰

壞球變好球終結比賽！外媒炸鍋：這不能接受

不斷更新！奧斯卡即時名單

桃園杜拜巧克力內餡包王子麵！店家被罵爆

更多

最夯影音

更多
大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強

大谷翔平3轟！4成62仍救不了 日本WBC首次無緣4強
巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

巫啟賢演唱會「6大咖自費當嘉賓」　恩師劉文正消失35年..他證實：還健在！

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

《航海王》索隆爆肌回歸：我很滿意 　新田真劍佑反差萌「只想抱著喬巴睡覺」

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

男模會館衝流量「5阿志頭」路中跳洗腦舞　網噴：吃我水果會告

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

B-52轟炸機升空！美軍打擊伊朗　擊中爆炸畫面曝光

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面