記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文日前指示7月底前要完成25％的疫苗覆蓋率，根據衛福部最新統計資料顯示，目前已有274.1萬人至少施打1劑，涵蓋率11.45％。

對於全國目前的疫苗施打與覆蓋率，衛福部8日指出，醫事人員50.8萬人接種、接種率89.1％；中央及地方政府防疫人員​17萬人接種、接種率86.4％；中央及地方政府防疫人員​6.5萬人接種、接種率66.3％。

另外，75歲以上長者83.6萬人接種、55.7％；孕婦2.7萬人接種、接種率15％；維持國家安全​及社會機能正常運作者​13.7萬人接種、接種率21.1％；65歲-74歲26.1萬人接種、接種率13.1％。

衛福部8日在行政院院會上報告時也指出，為因應新冠肺炎疫苗大規模接種作業，已完成建置「疫苗施打意願登記預約系統」，並自7月6日起於金門、馬祖、澎湖地區先行試辦2週，後續再依試辦結果，完善相關作業流程並推行至全國，以有效分配疫苗，保障全民福祉。

衛福部強調，我國提供民眾接種的新冠肺炎疫苗都是安全、有效的，呼籲符合接種資格者儘速預約接種，並於接種後持續積極配合各項防疫措施，以全面提升防護力，保障自己與家人的健康。

▲衛福部報告全國最新疫苗覆蓋率與施打狀況。（點圖可放大／衛福部提供）