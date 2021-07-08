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樂於挑戰！從漂亮寶貝到最強錢姐　錢薇娟：低潮也可以跨得很優雅

(嵌入影音)

▲樂於挑戰！從漂亮寶貝到最強錢姐，錢薇娟：低潮也可以跨得很優雅。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲從漂亮寶貝到最強錢姐　錢薇娟：低潮也可以跨得很優雅。（圖／記者謝盛帆攝、錢薇娟提供）

▲錢薇娟近期擔任《全明星運動會》藍隊領隊，圈粉無數粉絲，人氣再度飆漲。（圖／錢薇娟提供）

記者黃稜涵／採訪報導

漂亮寶貝錢薇娟受邀參加新光人壽「無畏 面對新挑戰 人生自己控」論壇，近期擔任《全明星運動會》藍隊領隊的她，人氣再度飆漲，成為粉絲心目中的最強錢姐，而在她30年的籃球生涯當中，有著數不盡的榮耀與紀錄，對她來說，最強的對手不是別人而是自己。

▲從漂亮寶貝到最強錢姐　錢薇娟：低潮也可以跨得很優雅。（圖／記者謝盛帆攝、錢薇娟提供）

▲受邀參加新光人壽「無畏 面對新挑戰 人生自己控」論壇，分享自己是如何克服低潮。（圖／新光人壽提供）

錢薇娟表示，「做運動員其實就是不斷的在跟自己的身體競賽，譬如說我10歲開始打球，10歲有10歲的狀態，40歲的時候有40歲的狀態，每個階段身體或心理的狀態都不太相同，當遇到困難或是低潮的時候，就是走過它、跨越它」，她也提到，有些人跨過低潮時跌跌撞撞，而有些人卻跨得很優雅，「我覺得應該優雅地去跨過它，因為當你再回頭看這些事情的時候，它不過是一個過程」。

▲從漂亮寶貝到最強錢姐　錢薇娟：低潮也可以跨得很優雅。（圖／記者謝盛帆攝、錢薇娟提供）

▲▼錢薇娟認為「當遇到困難或是低潮的時候，就是走過它、跨越它，並且可以跨得很優雅」。（圖／錢薇娟提供）

▲從漂亮寶貝到最強錢姐　錢薇娟：低潮也可以跨得很優雅。（圖／記者謝盛帆攝、錢薇娟提供）

錢薇娟認為，即使她每天在做一樣的事，卻不曾覺得無趣過，「對於所有的事物，我都很有新鮮感，像我每天要投進250顆球，雖然每天都是一樣的動作，但是每天的心情都不一樣，所以狀態也都不一樣」，擁有超級正能量的錢薇娟，在球場外的人生更加精彩，不僅闖進歌壇出唱片、還曾經投入立委選舉，為自己寫下豐富的人生故事，想要跟錢姐一樣，創造出不平凡的自我價值，其實透過職場你也可以。

▲從漂亮寶貝到最強錢姐　錢薇娟：低潮也可以跨得很優雅。（圖／記者謝盛帆攝、錢薇娟提供）

▲▼錢薇娟球場外的人生更加精彩，不僅闖進歌壇出唱片、還曾經投入立委選舉。（圖／錢薇娟提供）

▲從漂亮寶貝到最強錢姐　錢薇娟：低潮也可以跨得很優雅。（圖／記者謝盛帆攝、錢薇娟提供）

新光人壽淡江通訊處處經理林健隆表示，「畢業後想進入保險業，新光人壽就是我的第一個首選，因為我覺得進來之後，可以發揮我自己的所長，在新光人壽有一套獨特的體制，就是有自己的一畝田可以去做經營，對於剛新進社會沒有自己的人脈社會新鮮人來說來講，不用擔心要去哪裡找客戶，以及比較資深會教導比較新進的，所以讓社會新鮮人可以快速學習與發揮」。

▲從漂亮寶貝到最強錢姐　錢薇娟：低潮也可以跨得很優雅。（圖／記者謝盛帆攝、錢薇娟提供）

▲新光人壽淡江通訊處處經理林健隆表示，新光人壽有獨特體制讓社會新鮮人快速學習與發揮，因此作為畢業後的入職首選。（圖／記者謝盛帆攝）

新光人壽提供發揮個人價值的職場舞台，讓社會新鮮人也能展露身手，並鼓勵他們可以向錢姐學習「從漂亮寶貝到最強錢姐」樂於挑戰的精神，保持無畏的精神，跳出舒適圈勇於面對各種挑戰，為自己平凡的人生打造不平凡的故事。

▼新光人壽提供發揮個人價值的職場舞台，讓社會新鮮人也能展露身手，為自己打造不平凡的故事。（圖／記者謝盛帆攝）

▲從漂亮寶貝到最強錢姐　錢薇娟：低潮也可以跨得很優雅。（圖／記者謝盛帆攝、錢薇娟提供）

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