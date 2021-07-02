7壽險迎戰「第6回新生命表」！長照險最高漲30%　定期壽險降最多

▲「第6回生命表」實施，長照險是漲最多的險種，調降則以定期險為主。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳依旻／台北報導

國人餘命變長，但保障夠嗎？「第6回經驗生命表」本（7）月上線，可合理反映壽險業計提未來保險金給付的責任準備金，統計7家壽險公司長照商品漲幅最高達30％，以定期壽險調降最多，降幅達10%以上，終身保障型壽險居次。

各家壽險因應「第6回生命表」調漲狀況，國泰人壽漲價險種主要是健康險，在商品架構不變下如長照險及重大疾病險的費率漲幅較大可達約10至15%、而住院醫療險則調漲約10%，但若同時具有健康險及壽險性質的綜合險則需視組成的比重而有所不同，不過，目前因7月1日後商品架構將可能進行重新調整，其費率則較不適合直接比較，目前因新生命表上路而降價的險種主要是壽險，其中純壽險費率降幅較大，如定期壽險降幅可達約20至30%、終身壽險則調降約5至8%。

全球人壽14張降費、8張漲價，最大漲幅20%，雖然｢沒有人知道風險跟明天哪一個會先到｣是老話一句，但大家最近在歷經新冠肺炎的疫情之後，相信應該對這句話都更有體會，也更認同保險的重要性，不管保費是否調整，建議民眾應該定期檢視自己的保障內容，並且依照自己的需求投保。

第一金人壽調漲1張、調降6張，最大漲幅9％；新光人壽調漲1張長照險漲幅約10至30%，3張終身壽險調降，降幅近1成。

新光人壽說明，隨著國人平均餘命延長，死亡率改善，主管機關實施第6回生命表，但商品定價除了死亡率之外，尚須整體考量預定利率、預定附加費用率之影響，以及各公司商品策略及保障內容；一般而言，死亡率改善對於保障成分高的商品保費會有調降情形，但健康險部分則因平均餘命延長，提高醫療理賠機率，使保費上漲，但實際漲跌幅要回歸各商品實際內容而定，故保戶規劃時，建議回歸保險本質，一併衡量家庭狀況、預算及自身需求，才能規劃出適合及理想的保險保障。

遠雄人壽調漲雄溫情終身醫療健康保險附約（103）約10%、永安手術醫療終身保險，約15%、健康久久手術醫療終身保險附約，約15%；調降1張壽險，２張定期壽險，分別是遠雄人壽新傳富三代美元利率變動型終身壽險(110)，約30%、遠雄人壽新定期壽險（110），約20%、遠雄人壽新定期壽險附約（110），約20%。

富邦人壽漲價前3大險種分別是類長照險（約漲10%）、住院醫療險（約漲5%）、手術險（約漲3%）；降價前3大分別是房貸壽險（約降12%至15%）、定期壽險（約降11%）、終身壽險（約降3%）。

南山人壽目前僅針對一張醫療險進行調費，漲幅約為9%，以定期壽險調降最多，降幅達10%以上；終身保障型壽險次之，降幅約5到10%；終身理財型壽險較少，降幅多在5%以內。

壽險業者分別在接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時提醒消費者，新生命表推出就代表人類進入更長壽的境界，面對長壽風險，得提早做好規畫；現在很多人定期壽險買不夠，但有個觀念很重要，就是，如果有家庭責任，發生重大意外造成失能，甚至不幸身故的話，定期壽險會啟動理賠機制，有的人可用理賠下來的錢還房貸，不至於造成經濟負擔，雖然「第六回生命表」上路，但保戶都可以趁機強化。