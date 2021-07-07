海地總統今遇刺　他曾當面跟蔡英文談「內部政治問題」並給出承諾

▲海地總統摩依士曾於2018年訪台。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

我國友邦海地共和國總統摩依士（Jovenel Moïse）不幸遇刺身故；事實上，海地政局一直處於動盪狀態，總統蔡英文在2019年7月出訪時就曾造訪過海地，但當時就因維安考量，訪團只短短停留4小時就搭乘專機離開。當時，摩依士曾當面談及海地內部的政治問題，並強調這絕不會是與台灣發展的阻礙。

蔡英文在2019年7月出訪加勒比海4友邦國家，當時訪團出發，先在紐約過境停留2天後，訪團前往第一站海地；不過，當時因為海地政局不穩，在維安考量之下，外交單位不建議訪團停留太久，因此只安排短短4小時的行程。

在海地時間，2019年7月13日下午3點多時，蔡英文率訪團降落海地太子港國際機場，海地則以隆重的儀式迎接；隨後，前往海地先賢祠出席海地台灣商品展開幕典禮。

▼總統蔡英文2019年出訪海地，當時因維安考量並未安排過夜。（圖／記者陶本和攝）



在該典禮上，蔡英文提到台灣與海地推動強化「海地電網系統計畫」，在等到海地國會審議通過後就可以動工，相信可以為海地人民帶來更好的生活，也象徵台海合作邁向新的里程碑。

摩伊士在致詞時則向蔡英文喊話，表示台海兩國關係，是著重在台灣資金直接投資在海地，因為海地在地緣戰略上擁有非常重要的地位。

對於海地當時的政治局勢，摩伊士當時就向蔡英文表示，海地遭遇政治問題，絕對不是兩國發展的障礙，他也呼籲海地人，不論意識形態為何，要攜手合作讓海地變成和平地區，方便外國可以到海地投資。

在台灣商品展開幕儀式結束後，蔡英文則與摩伊士舉行雙邊會談，並出席摩伊士晚宴，並在當地時間晚間8時30分左右，搭乘專機離開海地，飛往友邦聖克里斯多福及尼維斯，在海地停留不到4個小時。