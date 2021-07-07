服務處被衝撞！阿公一覺到天亮　顏寬恒：果然見過大風大浪

記者黃巈禾／台北報導

前立委顏寬恒、台中市副議長顏莉敏的沙鹿服務處，7日清晨4點多被一輛自小客車衝撞，鐵捲門和玻璃被撞毀，辦公室部分設備也受損，所幸當時沒人。不過，顏寬恒的阿公卻一覺到天亮，讓顏寬恒直言「果然是見過大風大浪的」。

警方根據掉落車牌查出，駕駛是剛從療養院出院的49歲李姓男子，李男母親事後趕到服務處道歉。服務處助理楊至庭表示，顏家得知李男是剛從療養院出院，有精神和睡眠障礙，家屬在第一時間也趕來致歉，選擇不予追究，希望家屬能多多關心家中有類似情形的家人。

顏寬恒7日表示，服務的團隊才是政治道路上最寶貴的資產，人沒事就好了，在這邊跟鄉親報個平安，大家都沒事，也沒人受到驚嚇，以後等疫情過後大家可以再來服務處坐坐，保證比以前更開闊了，「寬恒的阿公雖然住在隔壁樓上，但他也很冷靜地一覺到天明。阿公果然是見過大風大浪的，真厲害！」

顏寬恒指出，駕車者本身剛出院，疑似服藥之後恍惚出事，對方的姐姐連忙趕來道歉，看著對方懊悔的神情，他們兄妹倆當然不會追究，不過寬恒看了監視器畫面之後，忍不住跟大家分享一下這個畫面，最近雖然沒有好萊塢電影，也可以看個沙鹿全能住宅改造王吧！在這個疫情之中，人沒事就是萬幸了！

▼顏寬恒服務處被衝撞。（圖／翻攝顏寬恒臉書影片）

