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社會 社會焦點 保障人權

假好心！佯稱載身障男去醫院　途中先提款騙走9萬元

▲東港警分局崁頂分駐所長童聖哲說明偵辦過程 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲東港警分局崁頂分駐所長童聖哲說明偵辦過程 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉羅姓身障人士，在路旁等公車欲到醫院看病，遇到一名「假」好心男子騎機車前來，佯稱載他一程，不料先載往郵局提領9萬元後，再載他到醫院就醫，家人事後整理他的帳簿，發現短少9萬，向警方報案，警方調閱監視器已鎖定特對象，發出約談通知書通知他到案說明。

▲東港警分局崁頂分駐所長童聖哲說明偵辦過程 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲羅男被載曝光。　　

東港警分局崁頂分駐所於6月22日12時5分，接獲一民眾到分駐所報案稱遭詐騙新臺幣9萬元，警方受理後積極偵辦。
警方表示，家住萬丹鄉66歲羅男至崁頂分駐所報案稱於6月11日6時30分許，在萬丹鄉四維村路邊等公車欲前往東港安泰醫院就醫時，有一名年約60歲男子騎機車上前搭訕，說要載他一程。

沒想到卻載他到崁頂郵局ATM提款機提領新臺幣9萬元，再載到醫院就醫，被害人返家後，家人發現遭詐騙進而陪同向警方報案求助，警方受理後立即調閱相關路口監視器，目前已鎖定犯嫌並通知到案說明，全案正積極偵辦中。

分局長林文煜呼籲，民眾若接獲不明人士搭訕，應提高警覺，謹慎求證，另暑假期間，學生家長平時應關心家中青少年交友情況，給予關懷。如接到不明來電，應勿急、勿躁、多思考、詳查證，牢記凡是利用警察機關、檢察署或法院，要求監管、保管您的帳戶或派人收取現金者就是詐騙，並打165或110電話專線查證以防受騙。

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