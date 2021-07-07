驚！日本市立動物園5年內養死47頭動物　取消24小時全年無休制

▲目前園內飼養的黑熊也因身體健康問題暫時不開放參觀。（圖／龍野市官網）



記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣的市立龍野公園動物園主打「24小時全年無休」，但近日卻被爆在5年內有47頭飼養的動物接連死亡，遭質疑管理不當。對此，龍野市政府為了減少園內動物的壓力，決定調整該動物園的營業時間，改為每週一休園，每日上午9時營業至下午5時。

根據《讀賣新聞》報導，位於兵庫縣龍野市的市立龍野公園動物園自1955年正式開園，當時為了提供市民「能與動物近距離接觸的休憩場所」，因此特別以24小時全年無休的形式營運。然而該動物園卻沒有配備專業知識的飼育員，平時都是由市府工作人員負責動物園內的打掃與飼養等工作。

根據統計，市立龍野公園動物園內在近5年死亡的動物數高達47頭，因此也被質疑該園的管理制度有問題，罔顧動物的權益。根據先前一隻食蟹獼猴的死亡診斷書指出，死因疑似為營養不良與寒冷造成的衰弱，也讓外界再度關注龍野公園動物園的動物管理問題。

事實上，龍野市先前就曾考慮要調整開園時間，但近日受到民眾申訴，且遭多家媒體指責管理制度不善，因此終於決定取消全年無休的營業模式，將每週一設為休園日。

負責管理動物園的龍野市都市計畫課表示，未來將會持續與獸醫師和專家商討，並改善動物的飼養環境。

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