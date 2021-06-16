　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸國儲局投放儲備銅、鋁　商品期貨、銅業股急跌

▲▼中國鋼鐵。（圖／CFP）

▲大陸國儲局宣布投放銅、鋁等金屬的儲備。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家糧食和物資儲備局16日宣布，將於近期分批投放銅、鋁、鋅等儲備。消息發出後，大陸相關商品期貨明顯下跌，滬鎳跌超3%；國際銅跌超2%；滬鋁也跌超1%。

大陸國儲局表示，按照國務院常務會議關於做好大宗商品保供穩價工作部署，國家糧食和物資儲備局將於近期分批投放銅、鋁、鋅等國家儲備。

大陸國儲局指出，投放面向有色金屬加工製造企業，實行公開競價，相關工作由國家物資儲備調節中心具體負責。

消息傳出後，大陸相關商品期貨明顯下跌滬鎳跌超3%；國際銅跌超2%；滬鋁也跌超1%。同時，銅業股也出現明顯跌幅，中國有色礦業下跌4.93%；江西銅業股份下跌4.02%；紫金礦業下跌7.1%

鋼鐵,工廠,工人,金屬（圖／視覺中國）

大陸方正中期期貨的分析認為，本輪拋儲的背景就是大宗商品價格巨幅的上漲，資本市場借助諸多利好大幅炒作銅價，使得上漲過快，下游企業成本大幅抬升，企業生產成本大幅上移，利潤受到嚴重擠壓，對企業平穩運營帶來巨大挑戰。

分析提到，此次拋儲是幫助銅下游企業正常運行的積極手段，一是緩解市場壓力，二是打擊投機資金，使銅價回歸於基本面，同時希望製造業能夠利用好當前這個千載難逢的機會，以產業鏈齊全和完備的優勢擴大市場佔有份額，進一步提高製造業的優勢。

不過，分析也指出，對比歷史數據可發現，在拋儲消息發酵時銅價相對承壓，而一旦拋儲消息落地對價格影響迅速減少，再度回歸基本面和宏觀面的影響，因此本輪拋儲對實際價格影響較小。

ET快訊
西南風水彈灌南台！鋒面將接力「全台轉雨」　一張圖看大雨熱區
被爆強迫工業區「打國產疫苗」　經濟部緊急回應
手機充電充很久？　開啟「這模式」狂省44分鐘
恐怖私刑「浸豬籠」　綠窟潭發現大量女性骸骨
怕接種疫苗引發血栓　專家公布機率了
辰亦儒飯店健身「大聲怪叫」　民眾怒投訴：台灣過氣明星

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

澳門關閉在台辦事處原因曝！人員簽證「一直無法獲台灣批准」

港版國安法將滿周年　李家超：對潛逃者終身追究「天涯海角也拘捕」

2歲寶貝女兒叫外送　多按2個0花6千元讓爸原地崩潰

陸國儲局投放儲備銅、鋁　商品期貨、銅業股急跌

結婚2週年紀念日！「夫妻雙雙墜亡」31歲尪死前PO：妳逼我成閻王

小米開出20多「造車職缺」　全部標註「急」月薪傳10萬元起跳

港查首例變種病毒來源　個案家中「凍鱷魚肉」外包裝驗出陽性反應

男河邊釣魚意外「釣到女朋友」　魚鉤倒刺眼皮和眼球只差3mm！

天仁茗茶創辦人福建接種疫苗　打完第二針「感覺一切正常！」

中國海警船連124天航行釣魚台海域　創2012年來紀錄

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

趙小僑防疫期間「冰箱GG了」崩潰　劉亮佐感性「用了16年」：劉子銓3歲就在了...

賈永婕端午節「連跑5醫院捐HFNC」　各界湧入臉書致謝...她：同島一命

轎車搶快左轉...撞飛直行休旅車　阿伯等紅燈被波及「當場爆頭亡」

黑冠麻鷺拒當三寶「2模式走路」　優雅慢走➜壓身衝刺反差笑瘋網

媽媽被兒子指身體說「露出來了」 狂掃描全身檢查...下秒爆氣乖乖戴

澳門關閉在台辦事處原因曝！人員簽證「一直無法獲台灣批准」

港版國安法將滿周年　李家超：對潛逃者終身追究「天涯海角也拘捕」

2歲寶貝女兒叫外送　多按2個0花6千元讓爸原地崩潰

陸國儲局投放儲備銅、鋁　商品期貨、銅業股急跌

結婚2週年紀念日！「夫妻雙雙墜亡」31歲尪死前PO：妳逼我成閻王

小米開出20多「造車職缺」　全部標註「急」月薪傳10萬元起跳

港查首例變種病毒來源　個案家中「凍鱷魚肉」外包裝驗出陽性反應

男河邊釣魚意外「釣到女朋友」　魚鉤倒刺眼皮和眼球只差3mm！

天仁茗茶創辦人福建接種疫苗　打完第二針「感覺一切正常！」

中國海警船連124天航行釣魚台海域　創2012年來紀錄

夏季飲料旺季來了！日本大廠聯名新品齊發「搶攻50億商機」

南檢外勤相驗檢察官列施打對象　衛生局：高風險符合第2類順位

賈永婕支持醫護行動竟遭霸凌　民進黨深夜力挺：譴責挑撥言論

劉品言打開鰻魚便當驚見「醬烤蟑螂」　氣炸控店家：吐得很辛苦！

西南風水彈灌南台！鋒面下周接力「全台轉雨」　一張圖看大雨熱區

初夏必買！L:A BRUKET、SABON推全新香氛身體護理系列

疫情要怪雙北市民？　他發現「綠營似乎口徑一致」

傳強迫工業區打國產疫苗？經濟部澄清：預先調查廠商意願並造冊

李康生《雪雲》闖進坎城影展！　官方評審發信讚嘆：Beautiful

怕接種疫苗引發血栓！高醫院長公布機率：跟發票中一萬差不多

大陸熱門新聞

復星開BNT原廠授權書？　國台辦回應

萬人擠爆泰山又遇纜車關閉　暴走衝撞閘門

民進黨先打高端？　國台辦笑著回應

王思聰苦追女同志4年！卑微對話遭全網群嘲：舔狗

跟進香港　澳門宣布關閉在台經濟文化辦事處

廣州比台灣遲爆疫情卻早清零　專家指出成功防控4關鍵

關閉在台辦事處！澳門：人員簽證無法獲批

結婚紀念日夫妻墜亡！尪死前PO：妳逼我成閻王

廣州疫情爆發26天「首次+0」6區申請解封

女學生墜河5同學下水救援！最終4人溺亡

午睡覺得背涼涼的　她回頭對望大蛇

馬雲神隱培養新嗜好 蔡崇信：馬雲很好，現在很低調

大陸神舟十二號載人太空船17日發射　3太空人名單確定

天仁茗茶創辦人李瑞河福建接種疫苗

更多熱門

相關新聞

川普動貿易法調鋼鐵稅判決出爐

川普動貿易法調鋼鐵稅判決出爐

美國國際貿易法院在週四對於川普動用《貿易法》的「232條款」，向進口鋼徵收25%關稅、進口鋁徵收10%關稅的行為做出了裁決，認為川普該稅徵收並無不當，否定了鋼鐵進口商對關稅的質疑。

鋁製鍋子易釀疾病！醫曝「3大NG廚具」

鋁製鍋子易釀疾病！醫曝「3大NG廚具」

Apple Watch Series 6捨棄陶瓷款　最貴的是鈦金屬款賣2萬3！

Apple Watch Series 6捨棄陶瓷款　最貴的是鈦金屬款賣2萬3！

就愛銅板股　賣在漲點也能當股神

就愛銅板股　賣在漲點也能當股神

銅價近期暴跌12%！武漢疫情拖累...連跌13天　跌至去年9月來低點

銅價近期暴跌12%！武漢疫情拖累...連跌13天　跌至去年9月來低點

關鍵字：

國儲局

讀者迴響

熱門新聞

紓困4.0本週三讀！普發1萬現金有望？　蘇貞昌一張圖洩密

北屯群聚案　兒怨鄰居隱匿萬華親友

男子射殺22歲前女友！36秒驚悚片曝

疫苗開打第2天「11人猝死」！新北、台中最多

攻堅畫面曝！這場群聚破紀錄可罰462萬　68人大聚賭

《鳥來伯》香腸伯離世！　享壽76歲

張善為近況曝光！助理透露探視情形

莫德納全發！陳時中回應女記者「妳很敏銳」網懂暗示了

「惹到他就死定了」星座Top 5

印度神童最新預言　曝「經濟復甦」5階段

快訊／本土增167例、18死亡「連續4天單日低於200例」

過太爽航警遭免職！「地勤殺手」考績爛只會把妹

《鳥來伯》長青3月還作秀爆心律不整

拜託給我一餐！失業男餓到進警局求助

新冠症狀已改變！　新排名曝光

更多

最夯影音

更多
借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率

借鏡日本！高雄版宇美町式打法　「醫護動長輩不動」阿嬤讚：有效率
王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

王思佳孕婦穿搭「米妮穿唐老鴨衣服」笑翻　幫陳零九.邱鋒澤宣傳「別說姐姐偏心」

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

46歲謝金燕狂扭秀「川字腹肌」　還自備風扇ＸＤ快跟姐動起來！

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

大安警自費穿4萬防護裝備執勤！　專業程度媲美「病毒實驗室」等級

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

3個月沒見爸爸！阿金「狂奔迎接」 下秒急轉彎路過：先生你誰啊？

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面