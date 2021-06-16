陸國儲局投放儲備銅、鋁　商品期貨、銅業股急跌

▲大陸國儲局宣布投放銅、鋁等金屬的儲備。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家糧食和物資儲備局16日宣布，將於近期分批投放銅、鋁、鋅等儲備。消息發出後，大陸相關商品期貨明顯下跌，滬鎳跌超3%；國際銅跌超2%；滬鋁也跌超1%。

大陸國儲局表示，按照國務院常務會議關於做好大宗商品保供穩價工作部署，國家糧食和物資儲備局將於近期分批投放銅、鋁、鋅等國家儲備。

大陸國儲局指出，投放面向有色金屬加工製造企業，實行公開競價，相關工作由國家物資儲備調節中心具體負責。

消息傳出後，大陸相關商品期貨明顯下跌滬鎳跌超3%；國際銅跌超2%；滬鋁也跌超1%。同時，銅業股也出現明顯跌幅，中國有色礦業下跌4.93%；江西銅業股份下跌4.02%；紫金礦業下跌7.1%

大陸方正中期期貨的分析認為，本輪拋儲的背景就是大宗商品價格巨幅的上漲，資本市場借助諸多利好大幅炒作銅價，使得上漲過快，下游企業成本大幅抬升，企業生產成本大幅上移，利潤受到嚴重擠壓，對企業平穩運營帶來巨大挑戰。

分析提到，此次拋儲是幫助銅下游企業正常運行的積極手段，一是緩解市場壓力，二是打擊投機資金，使銅價回歸於基本面，同時希望製造業能夠利用好當前這個千載難逢的機會，以產業鏈齊全和完備的優勢擴大市場佔有份額，進一步提高製造業的優勢。

不過，分析也指出，對比歷史數據可發現，在拋儲消息發酵時銅價相對承壓，而一旦拋儲消息落地對價格影響迅速減少，再度回歸基本面和宏觀面的影響，因此本輪拋儲對實際價格影響較小。