周玉蔻「辣新聞152」違反分級被罰20萬元　NCC開罰5違規節目



▲民視新聞台「辣新聞152」（圖／NCC）



記者陳世昌／台北報導



NCC7日核處5件電視頻道違規案，其中由周玉蔻主持的「辣新聞152」節目因違反節目分級被核處20萬元；台視「綜藝3國智」因2年內違規2次屬嚴重等級，被重罰80萬元。



NCC發言人翁柏宗表示，本次決議5件違規案包括，違反節目分級4件、節目廣告化1件，違規情形如下：



違反節目分級4件



一、民視新聞台「辣新聞152」

109年12月14日「辣新聞152」節目，於來賓發言時使用網路刑求畫面作為背景，已逾越新聞報導畫面應符合「普」級規定。核處20萬元。





▲台視「綜藝3國智」。（圖／NCC）



二、台視(主頻)「綜藝3國智」

10年2月6日播出「綜藝3國智」節目，出現脫解內衣內褲、含耳、強吻、測量女性胸圍等內容，因具有性意涵及不當言語動作內容，已逾越「普遍級」規定。該節目2年內違規2次屬於嚴重等級，依據廣電法核處80萬元。

三、民視無線台「多情城市」

109年11月26日播出，有夫妻調情捆綁等性暗示及不當言語動作內容，已逾越「普遍級」規定。予以警告。



四、HBO頻道「貝武夫:北海的詛咒」

109年10月23日播出，出現暴力血腥打鬥畫面，及具有性意涵之情節內容，已逾越「保護級」規定，予以警告一次。



節目廣告化1件



一、TVBS歡樂台「女人我最大」

109年10月19日節目，因來賓介紹特定益生菌產品成分及功效，除於節目中與其他來賓分享，並針對產品進行特寫，致節目與廣告未能明顯區分。核處20萬。



