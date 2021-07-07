陸禁建500公尺以上高樓！嚴審「100公尺以上高層建築」興建

▲大陸第一高建築「上海中心大廈」。（圖／ETtoday）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家發改委6日印發《關於加強基礎設施建設項目管理，確保工程安全質量的通知》，要求嚴格把關超高層建築審查，不得新建500公尺以上的超高層建築。

國家發改委指出，近年各地不斷加強基礎設施等領域建設項目管理，工程安全質量水平不斷提高，但仍有一些項目管理不嚴，相關管理規定落實不到位，造成工程質量下降、安全隱患增加。

該份通知提到，要嚴把超高層建築審查關，嚴格執行《住房和城鄉建設部、國家發展改革委關於進一步加強城市與建築風貌管理的通知》，把超大體量公眾建築、超高層建築和重點地段建築作為城市重大建築項目進行管理。

▼大陸第二高建築「廣州塔」 。（圖／ETtoday）



通知指出，對100公尺以上間除應嚴格執行超限高層建築工程抗震設防審批制度，與城市規模、空間尺度相適宜，與消防救援能力相匹配﹔嚴格限制新建250公尺以上建築，確需建設的，要結合消防等專題論証進行建築方案審查，並報住房城鄉建設部備案﹔不得新建500公尺以上超高層建築。

在強化工程安全質量問題懲戒問責方面，通知提到，基礎設施建設項目發生重大安全質量事故的，要按照國家有關規定，由有關部門依法追究項目單位、監管責任單位和勘察設計、施工、監理等單位以及相關人員的法律責任。

大陸目前共有6座超過500公尺的建築，包含632公尺的上海中心、600公尺的廣州塔、597公尺的天津高銀金融117、592公尺的深圳平安國際金融中心、530公尺的廣州周大福金融中心，以及528公尺的北京中信集團總部大樓。