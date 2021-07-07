印尼增3萬例爆新高峰！　將向台灣進口「醫療氧氣設備」

▲印尼醫療氧氣資源不足，民眾只能扛著氧氣瓶在補給站前排隊等候。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

印尼疫情迅速蔓延，確診數暴增，官員悲觀預測，單日確診可能即將突破4萬或5萬例。受此影響，當地醫療資源緊繃，當局已經坦承，屆時將會尋求他國協助，包含從台灣進口醫療氧氣設備。

印尼6日新增確診3萬1189例，首度突破3萬大關，而單日死亡人數也來到728人，創下最高紀錄。如今疫情仍在持續升溫，當地的防疫與醫療效能跟不上暴增的確診病患數，有許多醫院甚至開始搭建帳篷作為臨時病房，但依舊無法吸收大量的病患，院內的氧氣供應量也不足。

▲印尼單日新增確診突破3萬大關。（圖／達志影像／美聯社）



當局表示，如果情況持續惡化，單日新增確診可能突破4萬或5萬例。貿易部長盧飛（Muhammad Lutfi）表示，當局已經要求進口多項醫療用品，其中包含從台灣進口制氧機，希望相關程序能加速作業流程。不僅如此，如果疫情真的加劇，印尼也不排除向中國與新加坡求援。

事實上，印尼4日才有一間醫院因院內氧氣不足，導致一夜間有63名病患接連死亡。根據院方表示，其中有33人是確診病患。當地國會也就此事向衛生部追究相關責任。

印尼累計確診231萬例，死亡人數突破6萬人，目前疫情已經創下有史以來的最高峰，當局坦言，防疫措施的確趕不上疫情擴散速度。

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