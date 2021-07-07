2歲女童誤吞水銀電池「頭突後仰吐血」　食道動脈被燒穿慘死

“The last thing she said was ‘Mummy, I need you.”



Two year old Harper-Lee died in hospital after swallowing a button battery. Her mum and sister speak to #BBCBreakfast as they campaign for awareness. https://t.co/OyLlNYjc0h pic.twitter.com/fQp0g4kr7C — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) June 28, 2021

記者李振慧／綜合報導

英國一名2歲女童誤吞電池，電池後來燒穿食道甚至傷及大動脈，導致她吐血之後突然身亡。母親傷心回憶，一切都發生得太快，第一時間她還來不及搞不清楚女兒狀況時，人就已經去世，後來才發現遙控器裡的電池少一顆。

2歲女童芬索普(Harper-Lee Fanthorpe)，5月23日因為誤吞電池不幸身亡，母親尼克林(Stacey Nicklin)表示，女兒當時頭突然往後一仰，接著便吐出大量血液，「她沒有任何反應，只是一直在喘，眼睛緊閉著，也沒有辦法和我說話，這一切感覺很不真實，好像一場夢」。

家人緊急將芬索普送到醫院治療，然而手術進行一半便被宣告死亡，檢查發現電池燒穿她的食道並損壞了一條大動脈。傷心的經驗讓尼克林呼籲所有家長，「這是安全意識的問題，如果我能救1個或是1百個孩子，我才能和女兒保證我做到了我該做的事情，為了孩子的安全，爸媽需要小心小心再小心」。

▼女童突然吐血死亡，送醫才發現原因。（圖／示意圖／達志影像）