霸王高溫來了！水神「大雨輸送」還沒完熱區換這裡　14天熱到爆

▲熱帶低壓減弱為低壓，對台影響減小。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報中心課長林秉煜表示，6日最高溫落在宜蘭達37.5度，宜花高屏7日還有36度以上高溫發生機會。目前熱帶低壓已經減弱為一般低壓，影響減小，但台灣上空仍有午後對流雲系發展，入夜還有下雨機會，中部以北局部地區可能降雨，7日偏向午後雷陣雨，中部以北山區有局部大雨發生，台東、恆春半島也有局部雨勢。

氣象局預報，7日環境吹東南風，各地大多為晴朗高溫，僅台東及恆春半島有零星降雨，中部以北地區及其他山區午後有雷陣雨，有局部大雨發生的機率，降雨可能持續到晚上。各地高溫普遍可以來到32至35度，尤其宜蘭地區、高屏內陸地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生機率。

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▼水神大雨持續輸送台灣，降雨熱區轉換為中部以北山區。（圖／NCDR、中央氣象局）



▼未來2周都受高壓影響，穩定高溫炎熱 。（圖／中央氣象局）



未來天氣將進入穩定高溫，氣象局預估，本期主要受太平洋高壓影響，台灣附近盛行風場因高壓位置改變而有所轉變，降雨以迎風面零星雨及午後局部雷陣雨為主。8、9日（周四、五）全台為多雲到晴，午後中南部、大台北地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。10至13日（周六至下周二）東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

根據月長期天氣展望，未來2周受太平洋副熱帶高壓影響，各地大多多雲到晴、高溫炎熱，午後有局部短暫雷陣雨發生的機會；受東南風影響，東南部地區偶有局部短暫陣雨。近期，南海及菲律賓東方海面仍有熱帶擾動發展的可能。

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