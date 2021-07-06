染疫暴增17死　醫：衛福部要檢討原因…別再講慢性病

▲醫師蔡明忠認為，衛福部要檢討死亡人數增加的原因。（圖／翻攝自YouTube／少康戰情室）



記者黃巈禾／台北報導

中央疫情指揮中心6日公布國內死亡個案增加17例，且有3人年僅40多歲。對此，心臟血管外科醫師蔡明忠認為，台灣死亡率仍然這麼高，衛福部要檢討原因，政府要給個答案，不能只講重症、慢性病。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞6日說明，17名死亡個案當中，大多6月發病，有6人在5月發病，1人7月發病，17人當中有3人較為年輕，僅40多歲。

第一案是40多歲女性，有先天慢性病史，5月16日接觸其他確診個案，後來有發燒症狀，17日採檢陽性，住院中出現肺炎，治療到7月初，病況惡化過世。

第二案也是40多歲女性，沒慢性病史，5月20日發燒咳嗽，當天到急診發現雙側肺炎，5月27日肺炎關係住院，隔天得知家人有確診，醫院幫他安排採檢，確診新冠肺炎，住院當中也是因為有合併肺炎跟呼吸衰竭多重器官衰竭關係，一直住到7月初因病況惡化，2日過世。

第三案為40多歲男性，有慢性心臟衰竭跟慢性腎衰竭，長期臥床，7月2日呼吸困難咳嗽關係，隔天到急診採檢陽性住院，當中診斷出敗血性休克、呼吸衰竭狀況，7月4日發生心搏過慢的緊急狀況，經過急救無效宣告死亡。

對此，蔡明忠6日在政論節目《少康戰情室》表示，今天呈現出來還有17人，這些死亡代表什麼？國際上死亡率真的有這麼高嗎？英國一天確診3萬人，台灣現在確診數約30人，那種比例的懸殊會讓人家覺得台灣應該很安全，但為什麼台灣死亡率這麼高？還是回到疫苗不夠，醫療量能在這個點上充分顯示出，今天在照顧這些重症的人的時候，會有一些捉襟見肘的地方。

早期的時候可能還會很高，但應該要控制下來了，台灣醫療在這個點上到底出了什麼問題，今天台灣的死亡率仍然這麼高，衛福部應該要仔細檢討到底什麼原因，政府要給個答案，不能夠只有再講重症、有慢性疾病，「如果還是在這裡的話，我覺得政府不及格」。