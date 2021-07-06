孫曉雅出任AIT新處長　外交部曝超狂背景「台灣長期友人」

▲孫曉雅(Sandra Oudkirk)。（資料照／記者陶本和攝）



記者黃巈禾／台北報導

美國在台協會（AIT）處長儷英傑（BrentChristensen）3年任期屆滿，預計月中離台。美國在台協會於美東時間7月6日正式宣布將由孫曉雅（Sandra Oudkirk）出任美國在台協會台北辦事處（AIT）新任處長。外交部表示，我國政府對此項人事安排表示竭誠歡迎。

外交部表示，孫曉雅是美國資深外交官，在國務院服務已經30年，曾在1990年代派駐台灣，現任國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼亞太經濟合作（APEC）資深官員，對我國鞏固太平洋邦交及參與APEC等議題與台灣互動密切，如108年9月索羅門群島與吉里巴斯接連與我斷交後，孫曉雅女士隨即於10月初來台灣召開首屆台美「太平洋對話」，並出席第四屆「玉山論壇」發表專題演講。

外交部指出，去年6月曾與外交部時任政務次長徐斯儉共同主持「太平洋防疫援助線上對話」，今年6月與外交部政務次長田中光共同出席美國智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）舉辦的「美台在太平洋島國夥伴關係」線上公開座談會，就雙方加強在太平洋的合作進行對話。

外交部強調，孫處長對台美關係議題深入瞭解，也是台灣長期友人，我國政府期盼孫處長帶領出任美國在台協會台北辦事處團隊與我方繼續密切合作，在酈英傑（Brent Christensen）等歷任處長奠定的堅實基礎上，進一步強化台美友好夥伴關係。