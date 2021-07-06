AIT首位女處長！　美國務院亞太副助卿孫曉雅今夏上任

▲孫曉雅2019年出席台美首次「太平洋對話」。（圖／記者陶本和攝）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓6日專電

美國在台協會（AIT）今天宣布，國務院亞太副助卿孫曉雅將出任AIT台北辦事處處長，預計夏天履新。孫曉雅擁有30年外交資歷，過去曾派駐台北，如今她將成為AIT首位女性處長。

現任AIT台北辦事處處長酈英傑（BrentChristensen）3年任期屆滿，預計月中離台。AIT華盛頓總部今天宣布，酈英傑職務將由主管紐澳與太平洋島國事務的國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）接任。她將是AIT於1979年成立以來首位女性處長。

孫曉雅1991年踏入外交工作，通曉中文與土耳其文。她早年曾派駐台北、北京，也待過愛爾蘭、土耳其與牙買加。她也曾任國務院東亞局助理、緬甸暨寮國科官員、行動中心資深觀察官，以及能源局中東暨亞洲辦公室主任。

孫曉雅近年出任過多個國務院副助卿職務。2017至2018年間，她先是出任經濟商業局主管反金融威脅與制裁的代理副助卿，後來接任能源局副助卿，掌管能源外交。2019年5月，她接下亞太副助卿一職，兼任資深亞太經濟合作會議（APEC）官員。

中國近年將觸角伸向太平洋島國，不只透過鉅額貸款進行「債務外交」，也頻頻施壓利誘台灣友邦轉向。2019年9月底索羅門群島、吉里巴斯相繼與台灣斷交，孫曉雅當時在國會聽證會上公開批評北京作為，力挺台灣。

孫曉雅表示，她對索羅門、吉里巴斯政府決定外交轉向深感失望。她直言，希望從中國獲取經濟利益或優惠貸款，因而選擇承認北京的國家，終將感到失望；許多國家為了其他原因向中國借貸，在認清貸款條件後，也是相同感受。

孫曉雅批評，中國積極改變海峽兩岸現狀，包含利誘他國與台灣斷交，此種有害作為不只損及區域穩定，也損害數十年來讓印太區域得以和平、穩定與發展的架構。

談到台灣，她讚揚台灣是一則民主成功故事、是可信賴夥伴，也是世上一股良善力量，並強調美國會持續支持台灣。

相隔不到2週，孫曉雅就代表時任總統川普（Donald Trump）及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）赴台參加首屆台美太平洋對話，並赴總統府與總統蔡英文會晤，以行動展現對台灣的支持。

孫曉雅當時在致詞時強調，台灣是對太平洋及世界一股善的力量，這正是為何美國堅定支持台灣與太平洋島國的關係。AIT台北辦事處處長雖實質上等同美國派駐台灣大使，但據了解，AIT處長一職目前是由美國國務卿任命，不須像其他大使人事案一樣，經過參議院表決同意。

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