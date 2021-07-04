儷英傑離台倒數！林智堅視訊感謝美國捐疫苗　送上新竹味



▲林智堅送上在新竹設廠、廣銷歐美的水晶球，與酈英傑話別相約再相會。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）即將離任，新竹市長林智堅今特別以視訊通話，感謝酈英傑處長為台爭取到莫德納疫苗，讓新竹市民都受惠。酈英傑處長回應，「這是應該的」，台灣是很重要合作夥伴。他也讚，林智堅市長是一位很聰明又能幹的市長。兩人相約，疫情趨緩後相聚。

林智堅與酈英傑處長過去互動頻繁，酈英傑處長曾帶團隊到竹市府交流，還到訪竹科與廠商互動；林智堅市長也曾到北市美國在台協會（AIT）參訪。

▲林智堅向酈英傑感謝，為台爭取到莫德納疫苗。



林智堅表示，很感謝酈英傑處長為台爭取到莫德納疫苗，竹市今早也開打莫德納疫苗，期盼疫情早日過去，兩人可以在美國或台灣再次多交流。他也承諾，若酈英傑處長訪台，他將邀請多個竹科廠商一同熱鬧。

▲林智堅準備了新竹特產包含水晶球、米粉沖泡包等作為紀念品。

對於在台灣日子，酈英傑處長說，他跟台灣緣分很深，「肯定會回來的」，他也期待疫情過去重逢那天。

林智堅也為即將卸任的酈英傑處長，準備新竹特產包含水晶球、米粉沖泡包等作為紀念品，並解說，水晶球裡有一隻金魚，非常具有東方特色，米粉沖泡包不管何地，都可簡單品嘗新竹特產。酈英傑處長說，禮物多到不可思議，他等不及要把金魚水晶球給孫女看看了。

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