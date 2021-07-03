吳釗燮套出AIT處長心底話　酈英傑親吐對「台灣心聲」

政治中心／綜合報導

美國在台協會（AIT）處長酈英傑、副處長谷立言即將離任，外交部長吳釗燮日前於台北賓館頒贈頒贈「特種外交獎章」、「睦誼外交獎章」，也特別訪問兩人眼中的台灣是什麼模樣，其中提到喜歡的台灣美食，令酈英傑最難忘的是水果，谷立言非常喜歡刈包。

吳釗燮問到對台灣最印象深刻的方，酈英傑說是「人」，覺得台灣人都很有才華，能力也很好、很謙虛、體貼、好客、友善，最想念的還是人。

問到剛到台灣無法適應，會發出「痾」的反應的狀況有哪些，酈英傑思考了一下，吳釗燮接這問「臭豆腐？」酈英傑隨即表示，我不喜歡臭豆腐，但其實令他較難適應的是要常上台面對大家，因為自己其實是個內向的人，不過整體來說，仍然覺得跟台灣人的互動很好。

谷立言表示，剛到台灣最受挫的是交通狀況，路上很多摩托車，但是近期發現交通便很秩序，要去哪都很方便，真的要說不喜歡的話，不喜歡夏天「有點熱」，但除此之外，台灣確實是滿適合工作跟定居的地方。

兩人也推薦喜歡的台灣美食，酈英傑說心目中最喜歡的是小籠包，此外台灣的水果也都很讚，像是芒果、鳳梨、芭樂，之後回美果最想念的就是台灣水果，很好吃。谷立言喜歡台灣路邊攤美食，「我很喜歡刈包，之前以為台灣才有，後來才發現刈包已經聞名全球了」。

酈英傑鼓勵大家親自到台灣欣賞大自然美景，還有文化景點，品嘗美食，一定會會記得台灣人的善良體貼；谷立言也說，來到台灣都會深深愛上台灣，很高興「台美教育倡議」，讓更多美國人來台灣學中文、交朋友，不斷合作，建立深厚友誼。

▼吳釗燮訪問AIT處長、副處長。（圖／翻攝外交部臉書）

