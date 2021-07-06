連26天+0！饒慶鈴：戶外運動空間逐步開放　規劃第7類人員接種

▲▼縣長饒慶鈴在記者會上宣布，台東連續26天零確診，預約接種疫苗報到率達9成9。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣疫情慚趨平穩，縣長饒慶鈴6日於疫情記者會中宣布，7日起將逐步開放包括台東森林公園、活水湖等縣民戶外運動空間，並且持續開放體育場及東海運動公園，但仍須遵守三級警戒防疫規定。

饒慶鈴於6日疫情記者會表示，連續26天0確診，維持22例確診。不過屏東枋山、枋寮群聚案今日又新增1例，曾前往枋寮醫院的台東民眾共有17位在集中檢疫所隔離中、另有47位自主健康管理，PCR採檢全數陰性，17位居隔期滿將再次進行PCR檢測。

▲宣布7日起逐步開放縣民戶外運動空間。

針對中央7月首波撥補14000劑莫德納疫苗，饒慶鈴表示，除753劑保留給矯正機關工作人員，其餘13247劑疫苗自昨日起開始施打，全縣預約報到率達99%；少數民眾反映預約制可能造成不便，但相較於發放通知單的方式，預約制卻能掌握疫苗的分配及施打，也避免其他縣市施打現場混亂及人力浪費等情況。饒慶鈴也呼籲，台灣目前的新冠疫苗遠不及民眾所需，十分珍貴，請鄉親不要隨意放棄預約。另外，5月9日之前打過AZ第一劑的民眾，可至台東榮民醫院網站預約第二劑，網路預約延長開放至7月底。

▲疫苗珍貴呼籲鄉親勿放棄預約施打機會。



至於民眾關心的第7類人員施打時間，饒慶鈴指出，第7類人員是由中央統一造冊，並由對應部會主管機關直接通知施打地點及時間，縣府協助幫忙與醫療院所接洽提供專診施打，目前果菜／漁市場、托嬰與早療機構、大考中心人員已施打完畢；而第7類也包括幼兒園與課後照顧中心教育人員，台東縣共有751人列入名冊，也在安排專案施打中。

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