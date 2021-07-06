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解封卡位！　2728支登山隊、破萬人申請太魯閣入山證

▲東西橫貫公路牌樓是太魯閣國家公園重要的入口意象，牌樓上「東西橫貫公路」6字，出自王壯為手書。（圖／太管處提供，下同）

▲全台三級警戒實施至今，7月12日有望解封，許多民眾躍躍欲試，破萬人向太管處申請入山。（圖／資料照）

記者林冠吟／花蓮報導

全國三級警戒自5月實施至今，全台實施軟性封城，各大風景區關閉禁止民眾進入，不過近日確診數連連下降，被憋壞台灣民眾早已蠢蠢欲動，開始卡位申請登山。太管處就表示，12日若如期解封後，截至9月5日，已有2728支登山隊，1萬271人申請入山。

台灣自5月19日實施三級警戒以來，陸續封閉國家公園的生態保護區與管制區，並作廢先前已核准的入山證，然而隨著確診數下降，被悶壞的民眾開始引頸期盼一延再延的三級警戒到底何時能解封，就有不少登山隊瞄準7月12日有解封的可能，送件申請7月13日進入太魯閣國家公園各登山路線與山屋床位。

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截至9月5日，太管處已收到2728支登山隊與1萬200餘人入山的申請，不過太管處仍強調，現階段仍在審核當中，是否能如期解封，還需要依照中央疫情指揮中心的指示辦理。

據了解，登山隊等申請多數集中在最熱門的奇萊主北線、南湖大山線、南湖中央尖與錐麗古道，中又以奇萊主北線最多，申請人數達4200餘人。

中央社報導，太管處遊憩課長聶士詔說，熱門山屋（成功、南湖圈谷、雲稜）預約近9成，平日仍有剩餘床位；熱門登山路線錐麓古道因屬單日來回路線，山友需搭配花蓮旅遊、住宿，因疫情尚未明朗化，目前預約量只有5成。

太管處也強調，就算能如期解封，太管處仍會依照2級警戒措施，要求入山的民眾做好防疫措施，戴口罩、量體溫等都是基本，同時也提醒民眾入山務必要做好準備措施，攜帶充足飲水、糧食、做好保暖，避免不必要的意外發生。

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