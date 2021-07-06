蔡英文點名北市保持警惕　柯文哲「世界通案」：大都市疫情最難控

記者袁茵／台北報導

總統蔡英文5日發文提及，要民眾對疫情提高警覺，尤其是台北市，因為目前剩餘病例大部分都在北市。針對蔡英文點名北市，台北市政府6日下午3時30分召開防疫記者會，台北市長柯文哲表示，世界各國疫情最難控的地方，仍以首都或大都市為主，「世界通案就是這樣」。

蔡英文5日於推特以英文發文提及，儘管台灣確診數持續下降，但大家還是要保持警惕，尤其是台北市，因為大部分病例都在此，中央正和地方政府合作，確保能控制任何地方爆發疫情。

台北市政府6日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自召開，並對北市開放68歲以上長者打疫苗、總統蔡英文稱北市應保持警戒、行政院政委唐鳳疫苗預約系統、台南市長黃偉者頻嗆柯文哲、居檢者「李泰穎」烏龍失聯案進行回應。

針對蔡英文點名北市，柯文哲表示，日本也是東京的疫情最為明顯，而美國則是紐約，事實上大都會的生活模式，也就是人流會特別厲害，一般來講世界各國疫情最難控的區域，仍以首都或大都市為主，「我倒覺得這沒什麼，世界通案就是這樣。」

蔡英文推特全文：

While COVID-19 cases in Taiwan continue to drop, I want to remind everyone to stay alert -- especially in Taipei, where most remaining cases are located. Our central government is working with local authorities to ensure we can control outbreaks wherever they occur.

▼柯文哲出席疫情說明記者會。（圖／北市府提供）