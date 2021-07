蔡英文點名北市保持警惕　柯文哲「世界通案」：大都市疫情最難控

記者袁茵/台北報導

總統蔡英文5日發文提及,要民眾對疫情提高警覺,尤其是台北市,因為目前剩餘病例大部分都在北市。針對蔡英文點名北市,台北市政府6日下午3時30分召開防疫記者會,台北市長柯文哲表示,世界各國疫情最難控的地方,仍以首都或大都市為主,「世界通案就是這樣」。

蔡英文5日於推特以英文發文提及,儘管台灣確診數持續下降,但大家還是要保持警惕,尤其是台北市,因為大部分病例都在此,中央正和地方政府合作,確保能控制任何地方爆發疫情。

台北市政府6日下午3時30分召開防疫記者會,由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自召開,並對北市開放68歲以上長者打疫苗、總統蔡英文稱北市應保持警戒、行政院政委唐鳳疫苗預約系統、台南市長黃偉者頻嗆柯文哲、居檢者「李泰穎」烏龍失聯案進行回應。

針對蔡英文點名北市,柯文哲表示,日本也是東京的疫情最為明顯,而美國則是紐約,事實上大都會的生活模式,也就是人流會特別厲害,一般來講世界各國疫情最難控的區域,仍以首都或大都市為主,「我倒覺得這沒什麼,世界通案就是這樣。」

蔡英文推特全文:

While COVID-19 cases in Taiwan continue to drop, I want to remind everyone to stay alert -- especially in Taipei, where most remaining cases are located. Our central government is working with local authorities to ensure we can control outbreaks wherever they occur.

▼柯文哲出席疫情說明記者會。(圖/北市府提供)