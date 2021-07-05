　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆港基層員工「宇美町式」開打疫苗　2天將接種逾2千人

▲▼基隆港基層員工「宇美町式」開打疫苗，2天將接種逾2千人。（圖／航港局提供）

▲基隆港基層員工「宇美町式」開打疫苗，2天將接種逾2千人。（圖／航港局提供）

記者賴文萱／台北報導

為維護第一線從業人員防疫安全，航港局、臺灣港務公司及部立基隆醫院共同規劃，今（5）日起安排為港區基層員工接種疫苗。現場採宇美町式打法，施打效率高，每小時可施打150人，今明兩日預計共施打2,068人。

交通部次長祁文中上午前往基隆港東二、東三碼頭疫苗施打站視察施打疫苗作業情形，現場秩序良好，動線、空間安排妥適，且部立基隆醫院採取宇美町式打法，施打效率高，每小時可施打150人，今明兩日預計共施打2,068人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼基隆港基層員工「宇美町式」開打疫苗，2天將接種逾2千人。（圖／航港局提供）

▲▼部立基隆醫院採取宇美町式打法，施打效率高，每小時可施打150人。（圖／航港局提供）

▲▼基隆港基層員工「宇美町式」開打疫苗，2天將接種逾2千人。（圖／航港局提供）

祁文中表示，對於部立基隆醫院多次配合協助港區作業人員施打疫苗，由衷感謝，他也慰勉現場醫護作業人員辛勞，同時指示航港局及港務公司對於醫護人員應安排適當午休用餐空間，並就可再提升服務品質部分進行調整。

隨後祁文中轉往基隆港西三庫，了解智慧防疫門使用狀況。對於該防疫設備兼具五合一（自動酒精洗手、偵測多人體溫、偵測口罩、霧化消毒疫噴灑、滅菌）防疫功能，他表示滿意，也指示相關單位可研議應用於其他海空場站。

▲▼基隆港基層員工「宇美町式」開打疫苗，2天將接種逾2千人。（圖／航港局提供）

▲祁文中視察基隆港西3旅客碼頭裝設智慧防疫門。（圖／航港局提供）

這次疫苗施打作業，安排於7月5、6日為引水人、航安及港區關鍵基礎設施人員、航海測驗試務人員、驗船師、船員、港區第一線從業人員、及內陸貨櫃集散站等第七類關鍵基礎設施人員提供施打疫苗服務。

為讓施打流程更加順暢，除動員同仁逐一以簡訊、電話之方式將施打時間及地點通知符合施打資格的人員外，並依據分時、分流原則，依序進行施打以避免群聚。

活動現場配置包括有：引導人員丶施打人員排隊動線丶各站指引標誌丶施打者座位間距安排丶留觀區等，各項作業均依照防疫規定辦理。

符合本次疫苗施打資格之人員應備妥相關證件於指定時間到場，並配合現場工作人員指引進行施打，施打完後於現場停留觀察15-30分鐘，無不適症狀後再行返家。

航港局最後提醒接種疫苗人員，返家後仍須持續留意自身身體狀況，未來亦須持續遵循配戴口罩、勤洗手等個人防護措施，以共同維護防疫安全。

ET快訊
快訊／3縣市大雨特報　準烟花接近越晚雨越大
快訊／新北12區確診公布　三級警戒創新低
郭董買BNT「有望1週內簽約」？　陳時中回應了
打疫苗症狀多＝年輕人！　莊人祥公布「老中青」副作用比例
LIVE／新北+5再創新低！　侯友宜最新說明
直購AZ疫苗後天來台　陳時中不透露數量：進來就會跟大家報告
北市市場狂爆確診！中央數據卻往下降　陳時中解析原因
712降級「不以縣市為單位」！陳時中再透露解封方式
確診新低！鄉民見1縣市「三位數到剩5例」強到爆：準備選總統
「無法712解封縣市」≠防疫差！名醫1點警告　網爆認同：別再
「通報死亡」和中央有時間差？　指揮中心解釋關鍵原因
快訊／妻子跑桃園804醫院　照顧丈夫「雙雙染疫」
柯文哲轟第7類特權疫苗…這些人傻眼　議員：轉移好心肝不擇手段
675例重症死亡分析　「這2種慢性病」確診死亡率高
彰化7果菜市場1675人快篩　採檢結果出爐
唐鳳疫苗預約系統出爐　「三縣市」先預約試辦
快訊／新北確診者南下返鄉！老夫妻雙雙染疫　足跡曝光
高雄女陳屍85大樓　最新PCR檢測出爐！
北市3市場累計232例確診　再匡列接觸者284人
新北+5創新低！僅北市雙位數　各縣市確診地圖曝
北市某國宅爆逾10人確診　鍾小平：就地PCR「要等管委會同意
莫德納今發配89萬劑　新北市獲配16萬5200劑最多
打工族要注意！　這天沒有勞保就領不到1萬
屏東Delta相關群聚+1！　2個可能傳染途徑曝光
新北降到個位數！今增28例本土「北市15例最多」　各縣市分佈
快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例　另增1人死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診連4天第一！他喊全台灣「陪台北坐牢」：新北贏在1關鍵

快訊／對流雨彈先炸「南高屏」大雨特報　準烟花接近越晚雨越大

傳郭董買BNT「有望1週內簽約」　陳時中：太多臆測只會影響進程

副作用多＝年輕人！　莊人祥公布「老中青」接種疫苗副作用比例

直購AZ疫苗後天來台　陳時中不透露數量：進來就會跟大家報告

北市市場狂爆確診！中央公布數據卻往下降　陳時中解析原因

7／12降級「不以縣市為單位」！陳時中再透露：會做熱區劃分

確診新低！鄉民見1縣市「最慘三位數到剩5例」超強：準備選總統了

「無法712解封縣市」≠防疫差！名醫1點警告　網爆認同：別再分化

「通報死亡」疑和中央有時間差？指揮中心解釋關鍵原因！

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

又是碰瓷？機車騎士伸手敲車門　下秒連人帶車倒地...網：太假了

王嘉爾剩一根柱子也要《KICK BACK》　「你唔好kick啦」比Lucas還愛跳XD

守前線抗疫！每周「忍痛篩檢捅鼻」　護理師吐心聲：拜託疫情快結束...

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

「烟花」颱風恐生成！曝模擬路徑　低壓移入變天、午後雷雨擴大

確診連4天第一！他喊全台灣「陪台北坐牢」：新北贏在1關鍵

快訊／對流雨彈先炸「南高屏」大雨特報　準烟花接近越晚雨越大

傳郭董買BNT「有望1週內簽約」　陳時中：太多臆測只會影響進程

副作用多＝年輕人！　莊人祥公布「老中青」接種疫苗副作用比例

直購AZ疫苗後天來台　陳時中不透露數量：進來就會跟大家報告

北市市場狂爆確診！中央公布數據卻往下降　陳時中解析原因

7／12降級「不以縣市為單位」！陳時中再透露：會做熱區劃分

確診新低！鄉民見1縣市「最慘三位數到剩5例」超強：準備選總統了

「無法712解封縣市」≠防疫差！名醫1點警告　網爆認同：別再分化

「通報死亡」疑和中央有時間差？指揮中心解釋關鍵原因！

確診連4天第一！他喊全台灣「陪台北坐牢」：新北贏在1關鍵

吳鳳想家憂鬱：第一次這麼久沒回家鄉！曝「不回土耳其」原因

快訊／對流雨彈先炸「南高屏」大雨特報　準烟花接近越晚雨越大

疫情宅在家投資詐騙猖獗　上半年全台被騙人數暴增93%

快訊／新北12區確診公布！創三級警戒新低　今+5「 三重3中和1汐止1」

線上見面會限時1m玉澤演就出現6分鐘！aespa「ㄈㄈ舞」中毒停不了

傳郭董買BNT「有望1週內簽約」　陳時中：太多臆測只會影響進程

比掃地機器人好用！內行推CP值最高「懶人家電」　實測一周省2小時

副作用多＝年輕人！　莊人祥公布「老中青」接種疫苗副作用比例

另一半異性閨蜜「陰魂不散」好煩！　謝佳見曝唯一破解方法

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

生活熱門新聞

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

烟花最快下午成颱！風雨時程出爐

新光三越A11員工確診　5日休館

雨彈來了！北部4縣市大雨特報

大陸現況曝！他見「台灣還在管制」狂搖頭

「佳玲可能已嫁人」　前台大醫曝真正解封關鍵

準烟花狂飆「一成颱就會發警報」

表定900只來60人　醫師嘆：台灣人被寵壞

打完疫苗「能揉？」　專家解答了

烟花最快今生成！警報機率高　影響最劇時間曝

1張台北寧夏夜市照「引爆南北論戰」

今增例本土　各縣市分佈曝光

更多熱門

相關新聞

莫德納桃園新打法　等待、注射、觀察長輩坐同位置

莫德納桃園新打法　等待、注射、觀察長輩坐同位置

中央流行疫情指揮中心配賦莫德納疫苗2日開始施打，桃園市長鄭文燦視察第一天77至78歲長者施打狀況，鄭文燦表示，首日施打狀況非常踴躍，各接種站秩序良好，也未出現大排長龍狀況，上一輪未施打79歲以上長者可於每日11時許至各社區接種站補打疫苗。另外，感謝各站醫護團隊提供友善環境與服務，以提高長者施打疫苗意願。

嘉義市爭取國中小、幼兒園教職員　暑假接種

嘉義市爭取國中小、幼兒園教職員　暑假接種

搶打「非」中國疫苗！數百人襲擊接種站

搶打「非」中國疫苗！數百人襲擊接種站

嘉縣動用8局處人力支援接種

嘉縣動用8局處人力支援接種

吐血奶女嬰解剖驚見肺炎　外公15字悲慟回應

吐血奶女嬰解剖驚見肺炎　外公15字悲慟回應

關鍵字：

航港局港務公司基隆港疫苗接種

讀者迴響

熱門新聞

左左右右要升國二了！近況照曝光

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

孫協志陪遛狗「夏宇童摸肚」飄孕味！

快訊／規劃712適度解封！蘇貞昌下令指揮中心籌備：訂出管制原則

洗屍水排溪中引恐慌　竹縣殯葬業再爆丟包確診者遺體

快訊／今新增28例本土！屏東再爆1病例

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

目睹愛妻被砂石車輾斃！他崩潰成魔遭毆

網因一張照吵翻：先檢討各地好市多啦

《性／生活》男星尺寸太驚人

被問「技巧最棒女優」！　清水健點名她神技

台北足跡一次看！網酸爆...柯P深夜解答

林可彤曝生產影片！淒厲吼「好痛」3歲兒子呆看全程

王子分手驚爆「花心私藏新歡」！

「阿北即使初四！台北也不會有事」　醫曝因4字

更多

最夯影音

更多
有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手

有那麼氣？女友抬腳放儀表板上 下秒男友暴氣狂羞辱...網：快分手
臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

臨江夜市微解封！直擊假日人潮　攤商休40天再開：生活還是要過

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

熱褲妹過馬路差點遭搶快貨車撞　急忙停下腳步！瞬間人生跑馬燈

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

柯佳嬿.阿璞上徐若瑄直播...粉絲：佳嬿老公？　哈林《情非得已》《春泥》經典連發！集體陶醉

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

淡水老街、八里渡船頭週末湧人潮　17人無罩聊天+飲食挨罰最重1.5萬

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面