▲基隆港基層員工「宇美町式」開打疫苗，2天將接種逾2千人。（圖／航港局提供）

記者賴文萱／台北報導

為維護第一線從業人員防疫安全，航港局、臺灣港務公司及部立基隆醫院共同規劃，今（5）日起安排為港區基層員工接種疫苗。現場採宇美町式打法，施打效率高，每小時可施打150人，今明兩日預計共施打2,068人。

交通部次長祁文中上午前往基隆港東二、東三碼頭疫苗施打站視察施打疫苗作業情形，現場秩序良好，動線、空間安排妥適，且部立基隆醫院採取宇美町式打法，施打效率高，每小時可施打150人，今明兩日預計共施打2,068人。

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▲▼部立基隆醫院採取宇美町式打法，施打效率高，每小時可施打150人。（圖／航港局提供）

祁文中表示，對於部立基隆醫院多次配合協助港區作業人員施打疫苗，由衷感謝，他也慰勉現場醫護作業人員辛勞，同時指示航港局及港務公司對於醫護人員應安排適當午休用餐空間，並就可再提升服務品質部分進行調整。

隨後祁文中轉往基隆港西三庫，了解智慧防疫門使用狀況。對於該防疫設備兼具五合一（自動酒精洗手、偵測多人體溫、偵測口罩、霧化消毒疫噴灑、滅菌）防疫功能，他表示滿意，也指示相關單位可研議應用於其他海空場站。

▲祁文中視察基隆港西3旅客碼頭裝設智慧防疫門。（圖／航港局提供）

這次疫苗施打作業，安排於7月5、6日為引水人、航安及港區關鍵基礎設施人員、航海測驗試務人員、驗船師、船員、港區第一線從業人員、及內陸貨櫃集散站等第七類關鍵基礎設施人員提供施打疫苗服務。

為讓施打流程更加順暢，除動員同仁逐一以簡訊、電話之方式將施打時間及地點通知符合施打資格的人員外，並依據分時、分流原則，依序進行施打以避免群聚。

活動現場配置包括有：引導人員丶施打人員排隊動線丶各站指引標誌丶施打者座位間距安排丶留觀區等，各項作業均依照防疫規定辦理。

符合本次疫苗施打資格之人員應備妥相關證件於指定時間到場，並配合現場工作人員指引進行施打，施打完後於現場停留觀察15-30分鐘，無不適症狀後再行返家。

航港局最後提醒接種疫苗人員，返家後仍須持續留意自身身體狀況，未來亦須持續遵循配戴口罩、勤洗手等個人防護措施，以共同維護防疫安全。