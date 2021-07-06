昨增10人打疫苗後猝死「2人打莫德納」　累積解剖70人死因曝光





▲新冠疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6）日公布新增10起疫苗接種後死亡事件，其中有2起接種莫德納疫苗，最短接種2天發生；目前為止共有70例接種疫苗後死亡個案解剖，大部分有慢性疾病。

指揮中心公布最新疫苗接種統計，昨日接種8萬4591人次，其中AZ接種7356人次，莫德納接種 77,235 人次；截至目前為止，累計接種262萬8,789 人次，其中AZ接種 196萬3,999人次，莫德納接種66萬4790 人次，新冠疫苗接種人口涵蓋率約 10.98%。

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昨日新增 8 例(4 女 4 男)COVID-19 AstraZeneca 疫苗接種後發生死亡之不良事件，死亡年齡為 62 歲至 96 歲間（其中 7 人為 75 歲以上長者），為疫苗接種後9日至19日間發生。

同期間新增2例(1 女 1 男)COVID-19 Moderna 疫苗接種後發生死亡之不良事件，死亡年齡為 63 歲至 84 歲間（其中 1 人為 75 歲以上長者），為疫苗接種後2 日至 4 日間發生。

指揮中心70例，51例慢性病最多、另有4例嗆噎、2例頸椎骨折、1例呼吸道阻塞、4例疑似肺炎、2例泌尿道感染、1例氣管內有管灌倒流液體、1例咽喉炎、1例胃穿孔併腹膜炎、1例消化道出血，另有2例待釐清。