倒蘇聲浪起！傳陳建仁將組「防疫2.0內閣」　還有一黑馬呼聲高

▲台灣民意基金會6月底發布民調報告，蘇貞昌內閣支持度首度出現「死亡交叉」，不滿意度陡升突破滿意度。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新冠疫情5月中旬大爆發後，全民巴望救命的疫苗供應卻青黃不接，行政院的紓困措施又扭扭捏捏，連執政黨自家立委都看不下去，恨不得拔掉行政院長蘇貞昌的烏紗帽，悼祭疫病過世的亡魂。本刊調查，目前綠營內部「倒蘇」聲浪悶得緊，就待同志伺機放狼煙，而前副總統陳建仁和國安會祕書長顧立雄正在牛棚暖身，一旦總統蔡英文民調支持度跌破4成，就符合民進黨更換閣揆的「政治邏輯」！

「台灣民意基金會」和《美麗島電子報》6月底相繼公布民調，民眾針對行政院長蘇貞昌及內閣施政的滿意度，前者為4成2，後者則是4成4。台灣民意基金會董事長游盈隆直言，大勢至此，端看民進黨政府如何收拾殘局，否則2022年大選恐有全軍覆沒之虞。

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「賭爛、真賭爛！他（蘇貞昌）要沉船，沒理由拉著我們陪葬！」一名南部民進黨立委提起蘇貞昌與民進黨聲勢的連動，不假思索地脫口怒嗆。另一名中部民進黨立委也忍不住痛罵，「三級警戒這段時間，大家沒生意做，不少人更丟了飯碗，雖然『普發現金』也無法紓緩民眾的經濟壓力，但至少可以緩解一些政治壓力，黨內立委心知肚明，蘇貞昌卻完全不理會黨內意見，寧可看著民怨潰堤，難道要大家一起死！」

▲蔡英文極為尊重前副總統陳建仁的醫療專業，防疫期間常諮詢其意見。

民進黨幕僚出身的一名國會聯絡人更抱怨，蘇貞昌確實把黨內搞得很不爽，特別是最近處理紓困案，英系、正國會和新潮流系都有雜音，蘇貞昌卻視而不見，尤其是「普發現金」全然沒回應，等同釋出「沒有必要妥協」的訊息，這就是蘇貞昌「亡命之徒」的作風，「立委陳明文撂下一句『我沒有很滿意』，透露出行政院和立法院之間的緊張關係，最終總統蔡英文還是得面對閣揆人選問題。」

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▲陳建仁的公衛與流行病學專業，讓他成為疫情下綠營的絕佳選擇。

「最近總統出來講話『維穩』的頻率很高，而且陳建仁的消息一堆，高調活躍的態度，更勝以往擔任副總統時。這些訊息有些『暖機』味道，蘇貞昌搖搖欲墜。」一名英系立委幕僚強調，不過，蘇貞昌下台的理由不能太難堪，否則會傷到執政黨的形象。

該名英系幕僚指出，民進黨可能主打「變換防疫隊形」，成立「疫苗內閣」、「防疫2.0內閣」，「由陳建仁出馬拉高防疫層級，讓疲憊不堪的陳時中順勢解套，屆時陳建仁的行政院長角色，會比較傾向是總統幕僚長，基層民意與總統之間的溝通不會卡著強勢院長。」

「我們現在最怕的是想要接下閣揆、又對總統大位有高度興趣的人，其他派系肯定不會接受。眼下最沒爭議的人選，非陳建仁莫屬，他不會參選2024年總統，各派系都能接受。」一名民進黨正國會人士指出，新閣揆一定要「中性」，才能維持「派系共治」的和諧局面，在各派系不會相互掣肘的情況下，民進黨始能穩定政局。

▲總統蔡英文和國安會祕書長顧立雄、前副總統陳建仁之間，有十足默契與信任，顧、陳二人被視為可接棒閣揆的人選。

▲蔡英文去年任命顧立雄為國安會祕書長時，一度讓外界大感意外。

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