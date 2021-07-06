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新官上任開紅盤　華平所長凌晨巡邏眼尖查獲安毒

▲市警四分局華平派出新所長施少迪，凌晨帶班線上破獲1起毒品案件，緝獲詹姓男子持有安非他命及吸食器，受到分局長甘炎民肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲市警四分局華平派出新所長施少迪，凌晨帶班線上破獲1起毒品案件，緝獲詹姓男子持有安非他命及吸食器，受到分局長甘炎民肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局7月份加強暑期青春專案查緝毒品作為，四分局華平派出所甫上任的新所長施少迪，6日凌晨親自帶班巡邏線上破獲1起毒品案件，緝獲32歲詹姓男子持有安非他命及吸食器，全案依毒品罪嫌送辦。

▲市警四分局華平派出新所長施少迪，凌晨帶班線上破獲1起毒品案件，緝獲詹姓男子持有安非他命及吸食器，受到分局長甘炎民肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

華平所施少迪所長甫於7月1日調升該所所長，6日更是施所長深夜帶班執行巡邏第1次勤務，由所內警員吳允祥帶所長以巡邏機車繞巡熟悉轄區環境，2人於6日凌晨1時左右在轄區慶平路與文平路執行勤務時，發現一名詹姓男子（32歲）騎乘機車疑似見警後隨即迴轉躲避形跡可疑，經追趕上前關懷盤查，而查獲該持有毒品案，詹嫌坦承身上有2級毒品安命他命及吸食器，全案依毒品罪嫌帶所偵辦。

▲市警四分局華平派出新所長施少迪，凌晨帶班線上破獲1起毒品案件，緝獲詹姓男子持有安非他命及吸食器，受到分局長甘炎民肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

華平所長施少迪，未因剛到任交接有絲毫鬆懈，仍認真執行勤務，服勤時觀察環境，發現詹姓犯嫌異常行跡，進而尾隨盤查查獲毒品案，實為基層員警表率，四分局長甘炎民除對施所長及員警查獲毒品案件，立即頒發破案茶表揚外，並對新任所長與員警對轄區治安隨時保持最積極的態度，不讓犯罪宵小有機可趁，以維轄區治安平穩，表達感謝與嘉許之意。

▲市警四分局華平派出新所長施少迪，凌晨帶班線上破獲1起毒品案件，緝獲詹姓男子持有安非他命及吸食器，受到分局長甘炎民肯定嘉許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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