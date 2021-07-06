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百萬網紅慘了！博物館前「跳蘿莉塔宅舞」　陸官媒罵爆

▲▼百萬網紅正妹挫賽了！穿蘿莉塔裙跳宅舞　中國官媒點名開罵。（圖／翻攝自微博）

▲機智的黨妹被網友罵是蠢還是壞。（圖／翻攝自微博）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

大陸知名美妝網紅「機智的黨妹」日前在旅順博物館門口，穿著蘿莉塔裙跳起宅舞，沒想到以同樣路線走紅的她這次卻因為「挑錯地點」而引來一陣撻伐，就連官媒《新華社》也加入批評。她事後緊急道歉，對於自己在曾遭日軍血洗屠殺的旅順穿著日本服裝的不妥，向廣大憤怒的微博網友致歉，相關影片也在上傳當天刪除。

影片3日在B站（Bilibili）和微博上傳，其中1分15秒至1分44秒處，機智的黨妹穿著由日本引進歐洲並加以改良的服裝風格的蘿莉塔裙，選在旅順博物館前和朋友跳起「宅舞」，背景音樂是中文歌曲《觸摸天空》。

▲▼百萬網紅正妹挫賽了！穿蘿莉塔裙跳宅舞　中國官媒點名開罵。（圖／翻攝自微博）

▲在旅順博物館前穿蘿莉塔裙跳日本風的宅舞，機智的黨妹被網友罵爆。（圖／翻攝自微博）

原本可愛臉蛋、COSPLAY風格吸引百萬粉絲的機智的黨妹，卻在影片上傳的當天遭到微博網友批評痛剿，認為一個曾見證二戰日軍暴行「旅順大屠殺」的地方，還選擇在旅順博物館門口穿著源自日本風格的服裝，跳著從日本擴散的「ACGN」舞蹈，實在對不起歷史和這片土地。

許多網友退粉，有更多人紛紛留言，「勿忘國恥知不知道啊」、「在博物館門前跳舞，是蠢還是壞」、「請您滾，謝謝」、「旅順博物館至今都不允許不承認歷史的日本人進入，在旅順博物館前錄宅舞真的很不好」、「學過歷史應該都知道旅順經歷過什麼吧，何況擬在那裏上了大學，妳怎麼可能不知道旅順博物館的意義」、「服裝是次要，在博物館這麼嚴肅並有沉重意義的地方，作為已經參觀過裡面的一員，是怎麼笑的那麼開心，並跳起了宅舞？」

▼機智的黨妹在B站和微博擁有不可小覷的人氣。（圖／翻攝自微博）

▲▼百萬網紅正妹挫賽了！穿蘿莉塔裙跳宅舞　中國官媒點名開罵。（圖／翻攝自微博）

▲▼百萬網紅正妹挫賽了！穿蘿莉塔裙跳宅舞　中國官媒點名開罵。（圖／翻攝自微博）

▲▼百萬網紅正妹挫賽了！穿蘿莉塔裙跳宅舞　中國官媒點名開罵。（圖／翻攝自微博）

對此機智的黨妹在當天刪除影片並發文道歉，表示原想重返母校透過翻跳歌曲在畢業季祝賀大家，但自己卻疏忽當地的歷史背景，為此道歉，之後又發了一篇正文表示深刻反省，並再次致歉。

官媒《新華社》也在一片撻伐中加入發聲批評，指出旅順博物館乘載著刻骨的民族傷痛和屈辱，不是隨便給網紅拿來博眼球的工具，而且機智的黨妹也非第一次這麼做，不論她真的無知與否，同樣的事情都不該再發生。

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