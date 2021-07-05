轎車違規左轉撞上！貨車翻覆慘滑行數十公尺　駕駛奇蹟輕傷

▲重慶南路二段南海路口前5日清晨發生一起貨車遭擦撞翻覆意外，所幸駕駛僅輕傷。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市中正區重慶南路二段5日清晨發生一起貨車翻覆意外，一輛由湯姓駕駛（54歲）駕駛的自小客車從重慶南路二段左轉海南路，不料與鄰近車道林姓駕駛（44歲）駕駛小貨車在北往南調撥車道發生擦撞‪，導致小貨車被擦撞翻覆滑行數十公尺，上班車潮堵塞。

▲警消趕抵現場。（圖／記者張君豪翻攝）

轄區中正二警方到場處理，經酒測兩名駕駛均未酒駕，翻車的貨車司機身上有輕微擦傷，經警方調閱路口監視器畫面，發現車禍關鍵是當時7－9時重慶南路二段僅有調撥車道可以左轉，自小客車駕駛當時的左轉行為實屬違規，至於小貨車有無超速行駛問題，轄區交通分隊將調閱行車紀錄器、監視器畫面釐清。

由於當時正值上班尖峰時間，中正二警分局獲報後立即啟動交通快打警力，到場排除車禍現場並進行疏導指揮，相關肇事責任將蒐證後送往交通大隊進行事故初判。警方呼籲，重慶南路二段上下班時間有調撥車道制度，希望駕駛行經該處須遵守號誌標線行駛，避免事故發生，後續也將針對違規左右轉車輛加強取締。

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