秘魯巴士翻落200m深谷　「屍體散落山坡」釀27死！現場畫面曝光

實習記者徐于文／綜合外電報導

秘魯盧卡納省（Lucanas）19日一輛滿載礦工的巴士，由礦場返家途中意外衝出公路，跌入400公尺深谷，造成至少27人死亡、13人受傷，屍體散落沙漠山坡上。當地警方表示，翻車原因尚未釐清，疑似為駕駛員不小心睡著，目前正全力調查中。

霍克西爾德（Hochschild Mining）礦業公司在聲明中指出，巴士在由帕蘭卡塔金礦（Pallancata）前往阿雷基帕（Arequipa）市區途中，發生重大交通事故，造成27人死亡、13人受傷。

從曝光的現場畫面可以看到，一輛翻覆的巴士在秘魯南部山下危險道路上，當下車頂、窗戶等都被砸碎。當地檢察官羅梅羅（Jhonny Romero）指出，遇難者中包括巴士駕駛員，事故當下疑似睡著，「這是個非常危險地區，睡眠可能是事故原因。」

英國總部執行長布斯塔曼（Ignacio Bustamante）悲痛表示，「我們對事故感到震驚，目前已展開徹底調查，但當務之急是陪伴支持受難者與家人們，並持續與相關部門合作。」

Bus accident in Peru leaves 27 dead https://t.co/SApTys3MtG pic.twitter.com/qs96XhLtV5 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) June 18, 2021

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