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市區甩尾被檢舉扣牌！他不在乎「可以開別台」　反嗆檢舉人找麻煩

▲▼市區甩尾被檢舉遭罰一萬八扣牌三個月，他不在乎「可以開別台！」。（圖／翻攝自爆料公社）

▲「市區甩尾」被檢舉危駕，他無所謂笑「可以開別台」，反嗆檢舉人「有影響到你嗎」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆料公社」表示，他日前突然收到一張危險駕駛罰單，被開罰18000元、吊扣汽車牌照3個月等，他自認雖然有危險駕駛的行為，但根本沒有影響到任何人，「罰金說貴也不貴，牌照被扣可以開別輛，祝你們這些檢舉達人永遠不會被檢舉」。

原PO在臉書「爆料公社」表示，他日前突然收到一張危險駕駛罰單，帶著「傻眼貓咪的心情」到交通事件裁決中心接受裁決，順便向在交通隊的同學要影片，「看完後認真覺得，我他X的有影響到你（檢舉人）嗎？」

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影片中可以看見，當時檢舉人行駛在原PO後方，原PO在市區一處路口突然做出「甩尾」的行為，整個過程都被行車紀錄器拍了下來。

▲▼市區甩尾被檢舉遭罰一萬八扣牌三個月，他不在乎「可以開別台！」。（圖／翻攝自爆料公社）

▲原PO表示，事件被開罰1.8萬元、扣牌三個月及上課，後來申訴兩次無果，行政訴訟敗訴。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO說，最後被開罰1.8萬元、扣牌三個月及上課，「罰金說貴不貴、牌被扣可以開別輛」、「但我看了我後方的行車記錄器，同時間你尾隨我很久，然後就這麼剛好被你檢舉了，也只能祝你們這種檢舉達人身體健康萬事如意，永遠不會被其他人檢舉」。

其他網友看了影片後相當傻眼，認為原PO怎麼敢上網討拍，有人說「你當你在表演逆，甩尾不用繳場地費嗎，一萬八剛好而已啦」、「哪來的自信覺得PO上來會得到認同」、「影片曝光，交通隊的同學要被你害到出事囉」、「就是有你這種人，台灣交通才這麼亂，罰你剛好啦」。

面對網友撻伐，原PO也完全不在乎，表示「申訴兩次無果，行政訴訟敗訴，要打臉無所謂，罰金說貴不貴、牌被扣可以開別台」。

 
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