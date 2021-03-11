頭份街頭BMW甩尾！煞車聲嚇壞鄉親　「一陣白煙後」駕駛下場慘

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市交流道附近，11日凌晨0時許，有男子駕駛白色BMW小客車在路上甩尾，陣陣輪胎磨地聲並冒出大量白煙引來民眾注目；警方調閱周遭監視器後，查出車主並傳喚到案，將依公共危險等罪嫌函送法辦。

▲這名駕著白色BMW的男姓車主，凌晨在台1線頭份交流道附近甩尾，警方將依公共危險等罪嫌函送法辦。（圖／記者黃孟珍翻攝）

頭份警方表示，同仁在網路巡邏時發現這輛白色小客車在路口違規甩尾，絲毫不管後方還有別的用路人，警方隨即鎖定該車輛車牌號碼，通知年輕車主到案說明，依實際情況查看已涉及違反道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛，取締告發，依法可處6千到2萬4千元罰款，另涉刑法第185條公共危險罪。

▲馬路上還留著甩尾過後的輪胎煞車痕。（圖／記者黃孟珍翻攝）

附近民眾表示，因為是台1線的緣故，加上又是交流道附近，所以往來車流量還算大，也不知道11日凌晨的這輛白色小客車為何在這甩尾，以前也從未發生這樣的情形，不過突然發出的煞車聲音確實讓大家嚇了一大跳，還以為是發生車禍事件。

警方也呼籲駕駛人，交通道路安全共同守護，行經路口務必遵守交通規則，勿超速、闖紅燈及酒後駕車等違規行為，勿造成用路人安全問題，更讓自己危險且觸法，共同營造安全的用路環境。

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