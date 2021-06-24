只用清水洗澡！她親試1年「不會臭」4點讚爆　網哭：肥宅油洗不掉

記者李佳蓉／綜合報導

「保證身體不會黏黏的，一樣有洗完澡清爽的感覺！」YouTuber《NanaQ》近日分享自己實測1年只用「清水洗澡」的成果，並大讚有4個優點讓她想繼續用清水洗澡，包括省錢、省時、省空間以及環保。她也透露自己每天早上都會運動，且容易爆汗，但一樣用清水洗澡，不會有黏膩感，且沒味道不會臭。實測心得也引發網友熱議。

NanaQ在YouTube頻道中分享，自己在體驗過一年四季「只用清水洗澡」後，非常肯定地宣布「會繼續只用清水洗澡」。影片中她介紹浴室中唯一的洗卸產品就是「洗髮餅」以及洗澡後使用的乳液，其他沐浴乳、去角質等產品都沒有使用。

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其中，NanaQ統整4大優點，第一是省錢，不用再購買沐浴產品；第二則是省時，因不用購買產品而花時間到賣場或美妝行補貨；第三省空間，減少瓶瓶罐罐讓浴室看起來更加整潔，也不用囤貨；最後是環保，她說這是附加價值，當初出發點並非為了環保，而是後來發現少了許多瓶罐，雖然沐浴乳也可以買補充包，但有些屬複合材質也不一定能回收。

對於網友的提問，NanaQ也解釋，自己平時都以溫水洗澡，不管是否有使用沐浴產品，都不建議用太熱的水洗澡，容易帶走身上油脂；此外，她也分享自己單純以手搓洗身體每個部位，並沒有其他輔助工具如沐浴球或去角質產品。至於私密處、屁股等部位，也一樣用清水洗，即使生理期報到也是，「完全沒有聞到任何血味，也完全沒有發生過搔癢的問題。」

有人好奇清水洗澡洗得乾淨嗎，是否殘留味道？NanaQ為此特別詢問身邊朋友，大家第一時間驚訝反問：「你只用清水洗澡？」她說，朋友並不覺得她身體有異常，只用清水洗澡身體不會臭，但也沒香味「就沒味道」。至於流很多汗還不用沐浴產品會不會黏黏的？她表示自己超會流汗，每天早上運動爆汗依然只用清水洗澡，「保證身體不會黏黏的，一樣有洗完澡清爽的感覺。」

NanaQ坦言自己收到許多私訊，對於身體易出汗或有皮膚炎等狀況是否適合只用清水洗？她無法回答，並說若真的擔心請尋求專業醫師協助。她本身非常推薦清水洗澡，對於想嘗試者建議要先放下「別人會覺得我很髒」的想法，跨過那個坎，否則會一直有洗不乾淨的錯覺。她說，不是不洗澡，只是換個方式，且真的洗得乾淨，會一直持續下去。

該支影片網友看法兩極，有人認同，「這位女孩年輕吃東西都很清淡，生活作息正常，加上身體天生也沒什麼異味，各方面狀況都有達到的狀態下，只用清水洗澡是可以的」、「清水洗澡是可行的，我個人這樣洗澡，已行之多年了」、「像異位性皮膚的人，醫生真的就建議清水洗一洗就好」；也有網友哭喊，「他不知道我們肥宅的油用清水是洗不掉的」、「現在細菌病毒很多，不使用肥皂/沐浴乳真的很難把細菌洗掉」、「頭部用清水洗不乾淨的」。