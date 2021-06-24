　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

只用清水洗澡！她親試1年「不會臭」4點讚爆　網哭：肥宅油洗不掉

記者李佳蓉／綜合報導

「保證身體不會黏黏的，一樣有洗完澡清爽的感覺！」YouTuber《NanaQ》近日分享自己實測1年只用「清水洗澡」的成果，並大讚有4個優點讓她想繼續用清水洗澡，包括省錢、省時、省空間以及環保。她也透露自己每天早上都會運動，且容易爆汗，但一樣用清水洗澡，不會有黏膩感，且沒味道不會臭。實測心得也引發網友熱議。

NanaQ在YouTube頻道中分享，自己在體驗過一年四季「只用清水洗澡」後，非常肯定地宣布「會繼續只用清水洗澡」。影片中她介紹浴室中唯一的洗卸產品就是「洗髮餅」以及洗澡後使用的乳液，其他沐浴乳、去角質等產品都沒有使用。

 只用清水洗澡！她親試1年「沒味道」4點讚爆　網哭：肥宅油洗不掉。（圖／截自即新聞）

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，NanaQ統整4大優點，第一是省錢，不用再購買沐浴產品；第二則是省時，因不用購買產品而花時間到賣場或美妝行補貨；第三省空間，減少瓶瓶罐罐讓浴室看起來更加整潔，也不用囤貨；最後是環保，她說這是附加價值，當初出發點並非為了環保，而是後來發現少了許多瓶罐，雖然沐浴乳也可以買補充包，但有些屬複合材質也不一定能回收。

對於網友的提問，NanaQ也解釋，自己平時都以溫水洗澡，不管是否有使用沐浴產品，都不建議用太熱的水洗澡，容易帶走身上油脂；此外，她也分享自己單純以手搓洗身體每個部位，並沒有其他輔助工具如沐浴球或去角質產品。至於私密處、屁股等部位，也一樣用清水洗，即使生理期報到也是，「完全沒有聞到任何血味，也完全沒有發生過搔癢的問題。」

只用清水洗澡！她親試1年「沒味道」4點讚爆　網哭：肥宅油洗不掉。（圖／截自即新聞）

有人好奇清水洗澡洗得乾淨嗎，是否殘留味道？NanaQ為此特別詢問身邊朋友，大家第一時間驚訝反問：「你只用清水洗澡？」她說，朋友並不覺得她身體有異常，只用清水洗澡身體不會臭，但也沒香味「就沒味道」。至於流很多汗還不用沐浴產品會不會黏黏的？她表示自己超會流汗，每天早上運動爆汗依然只用清水洗澡，「保證身體不會黏黏的，一樣有洗完澡清爽的感覺。」

NanaQ坦言自己收到許多私訊，對於身體易出汗或有皮膚炎等狀況是否適合只用清水洗？她無法回答，並說若真的擔心請尋求專業醫師協助。她本身非常推薦清水洗澡，對於想嘗試者建議要先放下「別人會覺得我很髒」的想法，跨過那個坎，否則會一直有洗不乾淨的錯覺。她說，不是不洗澡，只是換個方式，且真的洗得乾淨，會一直持續下去。

只用清水洗澡！她親試1年「沒味道」4點讚爆　網哭：肥宅油洗不掉。（圖／截自即新聞）

該支影片網友看法兩極，有人認同，「這位女孩年輕吃東西都很清淡，生活作息正常，加上身體天生也沒什麼異味，各方面狀況都有達到的狀態下，只用清水洗澡是可以的」、「清水洗澡是可行的，我個人這樣洗澡，已行之多年了」、「像異位性皮膚的人，醫生真的就建議清水洗一洗就好」；也有網友哭喊，「他不知道我們肥宅的油用清水是洗不掉的」、「現在細菌病毒很多，不使用肥皂/沐浴乳真的很難把細菌洗掉」、「頭部用清水洗不乾淨的」。

ET快訊
快訊／高雄男13樓墜下！　重摔「3樓平台」無呼吸心跳
菜刀斷喉殺死嬤「氣管動脈全斷」　啃老孫：幫她解脫
日本第2波捐贈疫苗「到最關鍵時刻」　謝長廷晚間說話了
好市多「兩個筆筒」防疫被讚爆！網狂喊+1
快訊／陳寶餘接任參謀總長　6高階將領調任名單一次看
快訊／才併購頂好！家樂福傳「要賣台灣門市」　公司回應了
「蕭家班黑底大哥」入黨　民進黨已發黨證
美女主播接種莫德納疫苗　網一看驚呼「有喜訊」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夏至節氣「 3生肖」運氣旺爆　屬龍朋友財運、感情皆心想事成

只用清水洗澡！她親試1年「不會臭」4點讚爆　網哭：肥宅油洗不掉

LINE推貼圖吃到飽！她試用問意願…網揭「3盲點」：適合這類人

射手注意交通！12星座「一週運勢」公開：白羊面臨生涯調整

102歲張爺爺確診…護理師擁抱加油！雙和醫院用HFNL助21天康復

南投送件申請了！要採購80萬劑BNT自行分配　籲比照郭董模式放行

解封後最想去哪？調查曝台人：最想見親友、期待去海灘

超狂遠距期末考！學生收老師「驚喜大禮包」傻眼...網跪求：想要

820萬人+1095萬戶受惠！紓困大加碼「9張圖看懂」　打工族可領1萬

中興大學問教授施打疫苗意願　要求「三思後行、不挑廠牌」簽切結

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

逼真！藝術家創「立體食物刺繡」一針一線做出美味料理超療癒～

男扮「CIA防詐部門」整詐騙集團　對方傻眼掛斷！網歪：聲音好性感

賈永婕捐的「救命神器」好神！　感動曝「插管病患起身跳舞」

高雄女見違停輕按喇叭示意竟遭嗆 惡男亮球棒連踹8次車...她嚇哭報警

陳其邁狂轟新北「錯失3次機會」 染疫男跑回高雄...釀7家人確診

夏至節氣「 3生肖」運氣旺爆　屬龍朋友財運、感情皆心想事成

只用清水洗澡！她親試1年「不會臭」4點讚爆　網哭：肥宅油洗不掉

LINE推貼圖吃到飽！她試用問意願…網揭「3盲點」：適合這類人

射手注意交通！12星座「一週運勢」公開：白羊面臨生涯調整

102歲張爺爺確診…護理師擁抱加油！雙和醫院用HFNL助21天康復

南投送件申請了！要採購80萬劑BNT自行分配　籲比照郭董模式放行

解封後最想去哪？調查曝台人：最想見親友、期待去海灘

超狂遠距期末考！學生收老師「驚喜大禮包」傻眼...網跪求：想要

820萬人+1095萬戶受惠！紓困大加碼「9張圖看懂」　打工族可領1萬

中興大學問教授施打疫苗意願　要求「三思後行、不挑廠牌」簽切結

成毅熬10年《琉璃》爆紅　超慘男一被虐十生十世

Lulu調戲選手「看到我會起色心嗎？」　遭秒回「不會」

快訊／高雄男從13樓墜下！重摔「3樓平台」無呼吸心跳送醫

夏至節氣「 3生肖」運氣旺爆　屬龍朋友財運、感情皆心想事成

別輕易嘗試都市傳說！少女「鏡前唸5次名字」慘死鉤下

傳下周取消分流上班　京元電：採陰才能進公司，將分3班居家上班

好心肝百頁調查報告「議員限看30分鐘」　林穎孟：柯文哲信用破產

只用清水洗澡！她親試1年「不會臭」4點讚爆　網哭：肥宅油洗不掉

快訊／國票金擬投資安泰銀將議約　已獲日本樂天同意解除「競業限制」

家樂福傳要賣台灣子公司！業者否認：沒有出售任何資產打算

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

生活熱門新聞

中小學今年延至9/1開學

快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

台灣「新冠死亡率」全球第一！台科大教授曝原因

即／沒擺攤到處玩　南投2確診男7天連住台中4家飯店

今增129例本土「新北54例最多」　各縣市分佈曝光！

「南部失守了？」　網質疑1點：不爆才奇怪

交往3年當聖人！婚後才知「老公蝌蚪GG」

三級警戒延中秋節？　陳時中曝「解封2關鍵」

快訊／中華電信光世代傳「大規模斷網」　上萬人哀號

知情人曝：高端EUA審查前16審委換一半

仙氣OL打疫苗「2顆大肉包」吸睛　轉頭正面照曝光

15歲確診個案「11日自駕南下」　網驚呆

疫苗死比染疫死更高？他再曝數字

若不開學或持續三級！醫揭「6隱形炸彈」

更多熱門

相關新聞

清水變雞湯！台中首購雙熱區指標案　轉手全獲利

清水變雞湯！台中首購雙熱區指標案　轉手全獲利

根據實價揭露，台中首購2大熱區清水、北屯，指標建案今年皆有轉手超過10筆的交易，且每一戶都獲利，位於清水區的「遠雄之星」六期9樓戶以439萬元買進，576萬轉手獲利137萬；北屯新成屋「總太2020」則是預售總價685萬元的14樓戶，轉手1000萬元，獲利315萬元。

突然聽到呼救聲！網讚爆機警妹：好鄰居

突然聽到呼救聲！網讚爆機警妹：好鄰居

浴室洗澡遭「偷窺」！辣人妻曝光沐浴照

浴室洗澡遭「偷窺」！辣人妻曝光沐浴照

浮誇弟抱狗哭喊想你！汪崩潰狂逃

浮誇弟抱狗哭喊想你！汪崩潰狂逃

不想洗澡！柴柴「兩手伸直」一路被拖行　慢慢消失畫面笑翻網

不想洗澡！柴柴「兩手伸直」一路被拖行　慢慢消失畫面笑翻網

關鍵字：

清水洗澡沐浴乳NanaQ角質層皮膚

讀者迴響

熱門新聞

快訊／打工族領1萬元補貼6／28開放上網申請　流程規定一次看懂！

中小學今年延至9/1開學

蒼井空突認「騙了大家20年」沉重謝罪！

防彈官方IG動態「疑現女生腳、保險套」　粉絲氣瘋

快訊／又破百！今新增129例本土、另增6死

億萬富豪接愛女回家！慘被90噸打樁機壓爛亡

Face ID再見了！iPhone 13最新爆料　郭明錤：將配備螢幕下Touch ID

90噸打樁機倒塌畫面曝！億萬富豪和女兒被當場壓爛慘死

曾國城一家玩「拉密」豪宅內部曝光

53歲阿伯約砲猝死　禮儀師：已三度來這收屍

快訊／紓困精進方案搶先看　自營業、無一定雇主最高領3萬

上廁所14秒就中鏢！女子無罩害153人確診

快訊／打工族確定領1萬補助　無雇主領隊補貼3萬

賈永婕公開PAPR捐贈名單！周子瑜生日捐50台

男歌手「到丫頭店裡應徵打工」！

更多

最夯影音

更多
呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」

呱吉理性問政！認真態度被讚翻　「質詢沒好好準備，都是在演戲」
台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

台中機車大雨飆速「打滑摔水坑」　濺起超高水花...網笑：表演衝浪

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

神祕男飛美包華航「整區商務艙」一家3口買60萬機票遭換位氣炸！

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

親身嘗試1年「只用清水洗澡」！　正妹：身體沒異味、爆汗洗完乾爽

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

機車騎士過彎遇見「逆向車車」　反應不及撞上...網怒：這裡常發生

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面