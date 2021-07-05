快訊／一家人！ 侯友宜宣布「區域聯防」：設籍北市可來新北篩檢

記者杜冠霖／新北報導

中央流行疫情指揮中心5日公布國內新增31例COVID-19確定病例，分別為28例本土及3例境外移入，新北市僅新增5例，創三級警戒以來最低。新北市長侯友宜5日在疫情說明記者會公布感染源，環南市場2人、北市醫療機構1人。

對於媒體提問新北市幫台北篩檢多少人，侯友宜指出，這段期間有將近7500名北農、環南市場接觸史的民眾到新北篩檢，昨天篩到的3個陽性個案裡面就有2個是在台北工作，其中1個是台北市民。「新北市歡迎大家一起來篩檢，讓台北新北並肩作戰一起把疫情控制好。」

侯友宜表示，新北跟台北一定都是採取區域聯防，因為環南市場跟北農的個案對新北的影響很大，為因應整個區域聯防，歡迎台北市民眾到新北市採檢。

指揮中心表示，個案分布以台北市15例最多，其次為新北市5例、桃園市3例、苗栗縣2例，屏東縣、基隆市及新竹縣各1例；其中16例為已知感染源、1例關聯不明、11例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,472,827例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含1,455,971例排除)，其中15,061例確診。自2020年起累計689例COVID-19死亡病例，其中681例本土，個案居住縣市分布為新北市349例、台北市261例、基隆市22例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣6例、台中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

▼確診者新北公共場所足跡。（圖／新北市府提供）

