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焦肉味和衣服惡臭瀰漫證人室　美死囚極刑坐電椅14分鐘

▲▼電椅。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲一個美國流浪漢被判處以「電椅」極刑，緩慢電擊14分鐘才致死。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國一名流浪漢埃文斯（John Louis Evans III），在1977年1月於阿拉巴馬州的莫比爾（Mobile），殘忍殺害一名典當商人愛德華（Edward Nassar），事後也坦承犯下綁架、搶劫、敲詐勒索和殺人等罪行，加上對於犯行毫無悔意，最終被處以「電椅」極刑。

據英國媒體《每日星報》（The Daily Star）報導，埃文斯在1976年12月到1977年1月，分別在7個州犯下30起持械搶劫、9次綁架和2次敲詐勒索，這期間還殺了愛德華，當時負責案件的檢察官拒絕了埃文斯的認罪協議，並交由陪審團來定罪和確認處刑，而埃文斯犯後不僅毫無悔意，甚至威脅陪審團若不判他死刑，他將會謀殺陪審團的每位成員。

最後埃文斯被判處極刑——電椅，並於1983年4月行刑，報導提到，埃文斯在14分鐘內被緩慢的電擊致死，這是歷史上最拙劣的處決之一。當時見證這場極刑的拉塞爾（Russell F. Canan）在《Burning at the Wire : The Execution of John Evan》一書中寫道，埃文斯在受刑時，身上綁著將其固定在電椅上的繩子，晚上8時30分，1900伏特的電流第一次通過埃文斯的身體，時間持續了30秒，火花和火焰從埃文斯的左腿上迸出，埃文斯雙拳緊握，瘋狂撞向電椅。

拉塞爾表示，一陣灰色的煙霧和火花從罩在埃文斯頭上的頭套下噴湧而出，「一股強烈的焦肉味和衣服的惡臭，開始在證人室瀰漫」。不過埃文斯並未當場死亡，隨即又接受了第二次30秒的電擊，他的頭部和腿部冒出更多的煙，接著醫生再次檢查他的生命跡象，發現他的心臟還在跳動。

拉塞爾見狀，以埃文斯正在遭受殘忍且不正常的懲罰為由，要求典獄長致電給當時的州長，希望給予寬大的處理，但是請求遭到拒絕。晚上8時40分埃文斯受到第三次30秒的電擊，一直持續到8時44分，醫生才正式宣告埃文斯已死亡，這場極刑一共耗時14分鐘，而埃文斯也是阿拉巴馬州恢復死刑後第一位死於電椅的囚犯。

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