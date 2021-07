新冠後首次舉行國慶活動！狂放煙火17分鐘　拜登：美國已戰勝病毒

記者葉睿涵/綜合報導

美國在7月4日迎來了獨立建國245週年的紀念日,這也是總統拜登(Joe Biden)上任以來,第一次在白宮舉行國慶活動。當天,白宮在南草坪上接待了上千名貴賓,拜登也在致辭中讚揚了美國抗擊新冠疫情的進展,最後慶祝活動在國家廣場的煙火中落幕。

#蘇話說 (2547)Fantastic fireworks above in the National Mall. pic.twitter.com/InxUbhhtAO

綜合CNN等外媒報導,白宮在7月4日以「美國團結起來」為主題,舉行了拜登上任以來的第一個國慶活動。拜登在致辭時指出,245年前,美國脫離君主統治宣布獨立,而今天的美國比以往更接近於宣告,即將脫離致命的病毒,「我們一起戰勝了病毒,一起為經濟注入活力,一起將人民從分裂和絕望中拯救出來,但我們必須團結,以迎接光明的未來」。

▲拜登夫婦與孫女們在白宮的國慶活動中自拍。(圖/達志影像/美聯社)

與去年取消所有的慶祝活動相比,美國今年的國慶活動備受人們期待。白宮特別邀請了上千名貴賓出席活動,除了慶祝國慶以外,也希望藉此宣告,隨著美國的疫苗覆蓋率提升,該國距離擺脫新冠疫情又更進一步,大部分人正逐漸恢復疫情爆發前的生活方式。

拜登原本的目標是要在7月4日以前,讓1.6億人都完整接種2劑疫苗,70%的成年人至少打過第一劑疫苗。然而美國疾病管制與預防中心(CDC)數據顯示,截至7月2日,美國只有67%的成年人已接種第一劑疫苗,距離拜登的目標還有些微落差,因此拜登也不忘提醒民眾,疫情尚未結束,而體現愛國和抵禦變種病毒的方法就是接種疫苗。

The fireworks are lighting up the sky! Happy Independence Day! #July4th #NationalMall #WashingtonDC pic.twitter.com/OGlu07LjeA