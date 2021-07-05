新冠後首次舉行國慶活動！狂放煙火17分鐘　拜登：美國已戰勝病毒

記者葉睿涵／綜合報導

美國在7月4日迎來了獨立建國245週年的紀念日，這也是總統拜登（Joe Biden）上任以來，第一次在白宮舉行國慶活動。當天，白宮在南草坪上接待了上千名貴賓，拜登也在致辭中讚揚了美國抗擊新冠疫情的進展，最後慶祝活動在國家廣場的煙火中落幕。

綜合CNN等外媒報導，白宮在7月4日以「美國團結起來」為主題，舉行了拜登上任以來的第一個國慶活動。拜登在致辭時指出，245年前，美國脫離君主統治宣布獨立，而今天的美國比以往更接近於宣告，即將脫離致命的病毒，「我們一起戰勝了病毒，一起為經濟注入活力，一起將人民從分裂和絕望中拯救出來，但我們必須團結，以迎接光明的未來」。

▲拜登夫婦與孫女們在白宮的國慶活動中自拍。（圖／達志影像／美聯社）

與去年取消所有的慶祝活動相比，美國今年的國慶活動備受人們期待。白宮特別邀請了上千名貴賓出席活動，除了慶祝國慶以外，也希望藉此宣告，隨著美國的疫苗覆蓋率提升，該國距離擺脫新冠疫情又更進一步，大部分人正逐漸恢復疫情爆發前的生活方式。

拜登原本的目標是要在7月4日以前，讓1.6億人都完整接種2劑疫苗，70%的成年人至少打過第一劑疫苗。然而美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，截至7月2日，美國只有67%的成年人已接種第一劑疫苗，距離拜登的目標還有些微落差，因此拜登也不忘提醒民眾，疫情尚未結束，而體現愛國和抵禦變種病毒的方法就是接種疫苗。

慶祝活動在國家廣場的煙火中落幕。當天晚上9點，大批群眾聚集在華府國家廣場（National Mall）欣賞長達17分鐘的煙火表演。國家廣場通訊主管利特斯特（Mike Litterst）估算，有數萬人在國家廣場參加了此次大會。

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