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勞動部力推「青年職得好評試辦計畫」　助青年就業拿獎勵金

▲「青年職得好評試辦計畫」，由就業中心專業人員提供深度諮詢，協助青年求職。（圖／記者林悅翻攝）

▲「青年職得好評試辦計畫」，由就業中心專業人員提供深度諮詢，協助青年求職。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

29歲青年李柏佑，大學畢業曾當過水電學徒，對未來職涯感到迷惘，到勞動部雲嘉南分署台南就業中心尋求幫忙，就服員運用「青年職得好評試辦計畫」，幫他規劃轉介參加「工廠自動化」職訓課程，結訓後到工程公司做助理工程師，不僅學到一技之長，也成功覓得好工作，更有3萬元獎勵金入帳。

雲嘉南分署分署長劉邦棟指出，為協助15-29歲連續失業6個月以上青年積極尋職，勞動部推出「青年職得好評試辦計畫」，由就業中心專業人員提供深度諮詢，協助青年擬定階段性職涯規劃，並完成個人專屬的客製化求職履歷卡，只要青年穩定就業滿3個月，政府即提供就業獎勵金3萬元。

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畢業於遠東科大機械系的李柏佑，曾做過水電學徒多年，因想轉換跑道而離職，後來到台南就業中心諮詢，就服員林淑真評估後運用「青年職得好評試辦計畫」，協助柏佑透過測評工具及牌卡了解自我並重新盤點個人優勢，發現柏佑具備做事力求精確、堅忍犯難等特質，喜歡從事維修、操作類型的工作。

林淑真說，後來與柏佑討論，因他也想學一技之長，於是轉介參加分署自辦「工廠自動化」職訓課程，李柏佑職訓期間順利取得工業儀器乙級證照，結訓後與林淑真共同擬定職涯規劃、並提供履歷健診及面試演練，終於讓他順利取得大汯工程公司助理工程師職務，負責配管、配線與儀器校正等工作。

「找到好工作，還有就業獎勵金可領，雙贏！」，言談中李柏佑充滿自信與正能量，目前他也已穩定就業超過4個月，工作適應良好，順利開展屬於自己的新職涯。李柏佑也建議對未來就業迷惘的青年朋友可多尋求政府資源幫忙，就業中心提供職涯諮詢、履歷健診等多面向服務，可以釐清職場方向。

此外，劉邦棟還說，因應畢業季來臨，為鼓勵青年儘速投入就業市場，勞動部另推出「青年就業獎勵計畫」，只要是今年應屆畢業的15至29歲青年，只要符合「2021年6月15日至9月30日間就業」或「2022年6月30日前退役，且於退役後90日內就業」，連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵金，如持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，最高每人發給3萬元，相關計畫詳情可洽各地就業中心，或上勞動力發展署雲嘉南分署官網（https://yct168.wda.gov.tw/）查詢。

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