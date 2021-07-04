實聯制資料太多難疫調？神人實測「幾秒就抓出」　網曝真正困難點

▲超商實聯制的QR CODE。（圖／記者劉維榛攝）



記者黃可昀／綜合報導

疫調是抓出接觸者必要的程序，但衛福部坦承，簡訊實聯制的資料龐大，導致疫調緩慢，目前仍在研擬更好的方式。鄉民實際算出一天的簡訊量約1700萬則，分28個表格來存，無論是用多陽春的計算軟體，都能在幾秒鐘內就找出匡列者，不禁讓人對衛服部的說法存疑。

一名網友在PTT表示，他本次測試的電腦是2015年購入的Macbook Pro，外接硬碟空間有限，所以簡化計算隨機產出100萬筆資料，跟簡訊實聯制一樣分成電話、商店代碼、時間3個欄位，「這樣的純文字檔資料不到100MB」，最後找出跟確診者待在同個商店10分鐘的匡列者，「不管用SQL Server或是最爛的Access，查詢結果幾乎都是秒出，找出56位匡列者。」

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原PO認為，電腦跑的程序也就那幾項，從先前公布的數據來看，28天有5億則簡訊，平均一天有1767萬則，即使一天有大約1700萬則簡訊，也不可能花好幾天的時間才完成疫調，忍不住懷疑衛福部的疫調效率。

▲民眾認為市府疫調效率有待加強。（圖／記者湯興漢攝）



其他網友也質疑，「撈資料很簡單，但撈出正確的資料很難，CDC說資料量龐大，你覺得是他們不會撈，還是撈出一堆垃圾給地方政府，所以乾脆說資料很大？」、「稍微懂資料庫的看到那回應真的會吐血」、「我沒要護航，我也覺得花8億，成效如果是這樣確實有待商議。」

不過網友點出，要一鍵算出所有資料當然很容易，但要如何整合並確實匡列有難度，「資料庫操作技術應該是不難，但是要整合性的調資料～主要問題應在這」、「撈資料很簡單，判讀跟應用又是一回事」、「唯一的解釋就是資料庫根本沒建好，所以撈不出東西。」