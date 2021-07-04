想升院士被打槍　陸航天投資老董把2院士「揍到骨折出不了院」

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸中國航天科技集團旗下中國航天投資黨委書記、董事長張陶近日被爆料毆打兩名國際宇航科學院的院士，導致兩人骨折重傷住院，至今未能出院。爆料者指出，張陶也想成為院士，6月初私下請求兩名院士幫忙，見兩人未立即答應，張陶突然就抓狂，瘋狂毆打兩人。

根據《中國新聞周刊》報導，被打的院士為55歲的王晉年及85歲的吳美蓉，兩人都是大陸航天界的知名人士，王晉年曾任大陸科院遙感與數字地球研究所副所長、中科遙感科技集團董事長；吳美蓉曾任航天部計算機與測控聯合公司總經理，中國資源衛星應用中心籌備組籌備組負責人、主任。

▼王晉年被張陶打到全身多處骨折，難以起身。（圖／翻攝微博）



報導提到，張陶6月6日下午邀請吳美蓉至自己公司訪問，吳美蓉邀請了王晉年一同前往，三人前往一間餐廳用餐。張陶在用餐時提到自己今年要申請國際宇航科學院院士，希望兩人能給予支持。

王晉年聽了之後表示，與張陶是第一次見面，對其所做工作還不了解，希望了解清楚再說。沒想到，張陶聽了以後突然就抓狂，與王晉年發生爭執，並起身毆打王晉年。

吳美蓉見狀感到十分惶恐，要求離席，當晚10點半左右，張陶和其公司下屬送兩位院士回到王晉年在北京的住所。但在王晉年搭乘電梯前，張陶又從背後一腳將王晉年踹翻在地狂毆，之後還將吳美蓉也推翻在地，並將王晉年從電梯中拽出繼續毆打。

網路上還流傳一段事發時的監視畫面，從中可以發現，張陶下手相當兇殘，王晉年及吳美蓉被打了非常多下，王晉年甚至還遭到鎖喉。據醫院診斷，吳美蓉胸椎輕度壓縮骨折，腰椎滑脫；王晉年多處肋骨骨折，全身多發性軟組織損傷。

報導提到，截至7月2日，王晉年及吳美蓉都還在住院，吳美蓉因為打擊太大，情緒相當不好，時常難過痛哭。航天投資控股有限公司的一名秘書則解釋，事件與網路上流傳的有出入，具體情況有待警方調查。

公開資料顯示，張陶出生於1964年，現年57歲，曾任中國航天科技集團公司計劃經營部經濟技術合作貿易處處長，香港航天科技國際集團有限公司規劃開發部總經理，香港航天科技國際集團有限公司執行董事、黨委委員，中國航天科技集團公司經營投資部副部長等。