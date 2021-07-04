今日增37例本土「北市18例最多」　各縣市確診數曝光！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增39例COVID-19確定病例，分別為37例本土及2例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。個案分布以臺北市18例最多，其次為新北市11例。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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今日新增37例本土病例，其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為12例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今年6月17日至7月3日。個案分布以臺北市18例最多，其次為新北市11例、桃園市及彰化縣各3例、宜蘭縣2例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▲0704確診人數、分布。（圖／指揮中心提供）

另外，今日新增2例死亡個案（案8089、12577），分別為70多歲女性及80多歲男性，發病日為5月18日及6月9日，確診日為5月30日及6月11日，死亡日為7月2日及6月17日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月2日累計公布13,712位確診個案中，已有10,868人解除隔離，解隔離人數達確診人數79.3%。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,459,913例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含1,442,937例排除），其中15,030例確診，分別為1,182例境外移入，13,795例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計103例移除為空號。

自2020年起累計688例COVID-19死亡病例，其中680例本土，個案居住縣市分布為新北市349例、臺北市260例、基隆市22例、桃園市20例、彰化縣11例、新竹縣6例、臺中市4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、臺東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

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