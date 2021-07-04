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單日確診數「三級以來新低」！　1張圖看分佈：雙北僅+29

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增37例本土病例，境外移入2例，其中有2例死亡，單日確診數自三級警戒以來首度新低。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，以地圖方式呈現數據，方便讀者迅速掌握全台最新狀況。

▲▼0704本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

▲0704本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

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今日新增之37例本土病例（其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為12例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2021）年6月17日至7月3日。

個案分布以台北市18例最多，其次為新北市11例、桃園市及彰化縣各3例、宜蘭縣2例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▲▼0704全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

▲0704全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

另外，今日新增2例死亡個案（案8089、12577），分別為70多歲女性及80多歲男性，發病日為5月18日及6月9日，確診日為5月30日及6月11日，死亡日為7月2日及6月17日。指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月2日累計公布13,712位確診個案中，已有10,868人解除隔離，解隔離人數達確診人數79.3%。

全台今年已累計 13,739 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基
新北市 6,555 人
台北市 4,575 人
基隆市 305 人

桃竹苗
桃園市 695 人
新竹市 38 人
新竹縣 107 人
苗栗縣 545 人

中彰投
台中市 194 人
南投縣 37 人
彰化縣 263 人

雲嘉南
雲林縣 21 人
嘉義縣 18 人
嘉義市 9 人
台南市 49 人

高屏
高雄市 85 人
屏東縣 46 人

宜花東
宜蘭縣 98 人
花蓮縣 68 人
台東縣 22 人

澎金馬
澎湖縣 5 人
金門縣 0 人
連江縣 4 人

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