單日確診數「三級以來新低」！　1張圖看分佈：雙北僅+29

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（4）日公布國內新增37例本土病例，境外移入2例，其中有2例死亡，單日確診數自三級警戒以來首度新低。《ETtoday新聞雲》製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，以地圖方式呈現數據，方便讀者迅速掌握全台最新狀況。

▲0704本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

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今日新增之37例本土病例（其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者），為12例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今（2021）年6月17日至7月3日。

個案分布以台北市18例最多，其次為新北市11例、桃園市及彰化縣各3例、宜蘭縣2例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

▲0704全台病例總數地圖。（圖／ETtoday）

另外，今日新增2例死亡個案（案8089、12577），分別為70多歲女性及80多歲男性，發病日為5月18日及6月9日，確診日為5月30日及6月11日，死亡日為7月2日及6月17日。指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月2日累計公布13,712位確診個案中，已有10,868人解除隔離，解隔離人數達確診人數79.3%。

全台今年已累計 13,739 名本土確診，以下為2021年1月1日至今，各縣市本土確診病例的人數分布。

北北基

新北市 6,555 人

台北市 4,575 人

基隆市 305 人

桃竹苗

桃園市 695 人

新竹市 38 人

新竹縣 107 人

苗栗縣 545 人

中彰投

台中市 194 人

南投縣 37 人

彰化縣 263 人

雲嘉南

雲林縣 21 人

嘉義縣 18 人

嘉義市 9 人

台南市 49 人

高屏

高雄市 85 人

屏東縣 46 人

宜花東

宜蘭縣 98 人

花蓮縣 68 人

台東縣 22 人

澎金馬

澎湖縣 5 人

金門縣 0 人

連江縣 4 人