近5年鯨豚目擊熱區曝！七星潭海灣最多　專家揭2大可能

▲黑潮表示，從花蓮港各種鯨豚目擊率觀察，飛旋海豚是最常見種類。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

黑潮海洋文教基金會利用疫情間，分析過往累積的鯨豚調查資料，整理近5年鯨豚目擊資料，並進一步統計賞鯨活動中鯨豚四季的變化，以及活動熱區，其中，從花蓮港各種鯨豚目擊率觀察，飛旋海豚是最常見種類，其次為花紋海豚，而瀕危等級列為「易危」的抹香鯨，近5年目擊率約為2%。而熱區部分，黑潮表示，可能和鯨豚活動的水域深度、其獵物棲息環境兩大原因有關。

黑潮表示，自2016至2020年，黑潮累計共3314筆航次紀錄，包含3102筆鯨豚觀察記錄，近5年趟次發現率達93.6%，若分別就各年度看，2017年趟次發現率超過95%，近年大致維持在91%-95%。如以季節區分，台灣冬季為發現率明顯低於其他三季的時節，而賞鯨旺季的盛夏為第三季，近5年發現率皆超過90%。

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▲飛旋海豚（左）與花紋海豚（右）的空間分布。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）



黑潮提到，除發現率，從花蓮港各種鯨豚的目擊率觀察，飛旋海豚無疑是最常見的種類，除2020年外，其餘年度的目擊率皆達到50%，其次為花紋海豚。IUCN 瀕危等級列為VU（易危）的抹香鯨，是許多解說員與遊客心中掛念的大型鯨，近5年目擊率大約為2%。

至於鯨豚目擊熱區，黑潮指出，紀錄鯨豚的座標位置，再繪製地圖加以呈現點位分布，可以看出飛旋海豚和花紋海豚在空間上的差異，和飛旋海豚比起來，賞鯨船發現花紋海豚的位置較為離岸，這可能和牠們的習性和食物有關。

▲根據黑潮分析，七星潭海灣是花蓮港週邊海域目擊鯨豚的熱區。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）

黑潮資料顯示，若將花蓮港周邊最常見的5種海豚的點位分布展示出來，可以看出賞鯨船的航行範圍，大致上最北至清水斷崖，南至鹽寮漁港，大約以東經121.8度為界。在上述範圍內，以1×1 km² 劃出網格，計算每個網格當中，賞鯨船發現鯨豚的群次與船隻航行的距離長度，兩者相除後剔除極端值，即得出圖例對應的值與色階，越紅的區域，越容易遇見鯨豚，這張圖顯示計算結果相對而言，七星潭海灣是花蓮港週邊海域目擊鯨豚的熱區。

黑潮指出，以單一種類看，飛旋海豚與花紋海豚的熱區有所不同，飛旋海豚的熱區較偏向近岸，大致以七星潭海灣水深200公尺至1000公尺的海域為主，花紋海豚的熱區則相對離岸，熱區主要集中在深度1000公尺的區域周邊。這樣的結果也與目擊點位的分布說明相互呼應，可能與鯨豚活動的水域深度、其獵物棲息的環境有關，值得留意。

▲花蓮港周邊海域賞鯨熱區圖。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）



另外，黑潮研究員王俐今表示，抹香鯨不像花蓮港周邊常見的海豚，一年四季都容易遇見，近5年來目擊率僅2.3%，賞鯨船遇見抹香鯨主要集中在每年6月至9月，剛好是觀光旅遊旺季。抹香鯨有幾個明顯特徵不容錯認，如左斜45度的樹狀噴氣、在海面緩慢游動或漂浮的樣子，像是海上漂流的巨大神木，而下潛前，抹香鯨弓身舉尾的時刻，是攝影師能夠以光留下尾鰭的關鍵一瞬，因為每隻抹香鯨的尾鰭外觀都如人類的指紋獨一無二，利用Photo-ID（Photographic Identification）可以逐一比對不同時地的影像，以進行個體辨識。

▲王俐今表示，抹香鯨近5年來目擊率僅2.3%。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）



王俐今進一步說明，黑潮自2010年起展開花紋海豚Photo-ID個體辨識的工作，至今長達10年，已辨認出的花紋海豚個體逾400隻，2021年春季，黑潮開始建立抹香鯨的Photo-ID資料庫。過去傳統檔案處理方式，容易產生資料重複、缺乏效率與彈性，以及無法共享的問題，使用資料庫管理系統可減少資料重複儲存，確保每個使用者可以看見最新的進度，並維持資料的整合、簡潔、一致性，達成資料標準化、得以共享的目的。