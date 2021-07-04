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【傳愛的旅程】鐵窗裡　阿凱的一堂微電影課

▲▼鐵窗裡阿凱的一堂微電影課。（圖／東森慈善基金會_傳愛的旅程）

《更生逆轉勝》

文／林璟倩

「如果不是在監獄，我覺得他和朋友的孩子幾乎沒有兩樣，有時甚至覺得他比自己的麻吉更沒有心機，互動起來很舒服。」東森購物導演董德華回想起自己和台北監獄受刑人阿凱在拍片期間的互動，依然印象深刻。

2014年，一個特殊的機緣，也是應老闆東森集團總裁王令麟之請，董德華來到北監為受刑人授課。當時還在北監服刑的王令麟，為了讓監所「同學」有一技之長，居中牽線找到「臺灣通訊傳播產業協進會」和台北監獄合作，在獄中開設「新媒體技能訓練班」，讓受刑人學習新媒體所需的相關技能，並獲得當時法務部矯正署長吳憲璋和典獄長戴壽南的大力支持。

▲▼鐵窗裡阿凱的一堂微電影課。（圖／東森慈善基金會_傳愛的旅程）

▲阿凱主動爭取在微電影軋一角，演自己的人生。

北監的微電影訓練班

授課之餘，董德華也協助學員拍攝了一部微電影《5mm 的溫度》，片中深刻紀錄受刑人獄中歲月的心情點滴。有別於其他受刑人的沮喪悔恨、愁容滿面，當中有一張年輕真誠而充滿期待的臉，特別令人動容，說的正是阿凱的真實人生。

當年才十多歲的阿凱，因為吸毒及協助運毒而入獄，15 年的刑期使得大好青春都必須在鐵窗裡度過。儘管如此，阿凱卻是積極樂觀以對，即便因為吸毒導致一口牙齒幾乎敗壞，阿凱仍是毫無保留的開懷大笑，像個樂天派的大孩子。

出於熱心，也或許出於好奇，年輕的阿凱自願擔任拍片的場務工作，舉凡跑腿、打雜、搬運器材，不僅積極勤快、任勞任怨，還常常主動協助攝製團隊處理各項瑣事，讓人感受到他是真心的樂在工作。董德華說：「阿凱總是熱情地招
呼我們，還大方地把媽媽帶給他的點心請大家吃，有時候讓我們以為自己彷彿不是在監獄，而是去他家作客。」阿凱也常常和大家分享媽媽寫給他的信，提到媽媽沒有放棄他，媽媽一直在為他打氣，這也就是支持他在獄中始終懷抱希望的精神支柱。

▲▼鐵窗裡阿凱的一堂微電影課。（圖／東森慈善基金會_傳愛的旅程）

▲四十多封的書信往返，王令麟親筆寫下他對阿凱滿滿的鼓勵。

從場務到參與演出

在微電影最初的版本中，起先並沒有阿凱的角色。有次他鼓起勇氣私下探詢是否有機會能在片中軋上一角，他的真誠與積極感動了所有人，也讓攝影團隊樂於為他加戲。故事就從阿凱收到媽媽寄給他的家書開始說起：

「現在媽媽漸漸感覺到，你來信的內容，已經不一樣，你已經知道自己不對在哪裡。以前你寫回來的信，只想到自己，像是『媽，我沒錢了』、『下次幫我買雞排來』…這樣的家書令人感覺你還不知道自己對不起社會、對不起家人，但是現在看到你的改變，感受你的認真，媽媽我很心安，至少你現在已經知道是非、好壞，也不會再去做那些不應該做的事，媽媽覺得很安慰，也會為你加油。」

讀著讀著，阿凱的眼裡閃著淚光，嘴角則泛起微笑，媽媽的每一句話都激勵著他勇敢前行。雖然在片中阿凱的秒數不多，但他的真情流露，觸動了許多人。這部片最後榮獲2014年華人草根創意微電影「金善獎」，對阿凱、對參與演出和攝製的受刑人都是一次莫大的鼓舞。

▲▼鐵窗裡阿凱的一堂微電影課。（圖／東森慈善基金會_傳愛的旅程）

▲甫出獄的阿凱特地帶著媽媽來當面謝謝他的總裁大哥。

用好好做來證明自己

董德華記得阿凱曾跟他說：「我不會講話，做了，別人才會懂…。」阿凱知道自己不擅言詞，唯有好好做，才能證明給大家看他重新出發的決心。

王令麟特別心疼、也欣賞阿凱的意志力，覺得很勵志，也很有東森精神，總是對他疼愛有加，不時鼓勵他充實自己。只有小學程度的阿凱備受激勵，不但在獄中完成國、高中課程，也以第一名成績取得長照服務員證照和堆高機執照。阿凱感念在心，逢過年過節總不忘寫信給他的總裁大哥報告近況，王令麟也盡可能抽空親筆回信給他，密密麻麻滿紙都是鼓舞的心意。2021 年五月，阿凱假釋出獄了，數一數兩人一來一往竟通了40 多封信。

出獄後，阿凱特別帶著母親來謝謝他的總裁大哥，「我只是一名被社會唾棄的毒販，竟然能獲得總裁大哥的看顧，未來一定要做一個更好的人。」王令麟認為受刑人缺少的就是一個機會，如果有機會再來一次、或者有人適時拉上一把，結果肯定大不相同，需要社會大眾用更包容的心，讓他們找到再出發的勇氣和力量。

阿凱的故事像黑暗裡的一道熒光，儘管還很微弱，卻足以激勵人心。就像阿凱時時鼓舞自己：「莫歹誌，我可以。」即使再困難，也要迎著光的方向，找出希望與勇氣，繼續走下去。阿凱加油！！

►►►傳愛的旅程--東森公益20年紀實

▲▼傳愛的旅程-封面。（圖／取自傳愛的旅程）

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