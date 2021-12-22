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東森保代2022年誓師大會　王令麟：保險菁英團隊共創新局

▲東森保代直營業務團隊正式啟航，王令麟：跟著東森賺大錢。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼東森保代業務誓師大會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝） 

▲東森保代舉辦2022業務誓師大會，東森集團總裁王令麟親自帶領近百位保險菁英宣示。（圖／記者徐文彬攝，下同）

新聞節目中心／台北報導

東森保代(21)日舉辦2022年「全面啟動、創新未來」業務誓師大會，東森集團總裁王令麟親自帶領現場來自全台近百位保險菁英，宣示東森保代正式進軍實體通路，藉由東森集團龐大資源，運用線上線下虛實整合，目標在半年內能夠達到上千位人力，業績大幅倍數成長；王令麟並期待所有保險菁英團隊共創新局。

▲▼東森保代業務誓師大會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森保代正式進軍實體通路，目標半年內能夠達到上千位人力。

東森集團總裁王令麟在誓師大會中勉勵同仁，「東森」長期以來在社會上建立非常良好的形象。以東森保代為例，歷年來得獎無數，例如，「保險信望愛--最佳保險社會責任獎」，最近更二度蟬聯卓越雜誌所舉辦的「最佳保險代理人獎」。此外，東森自然美、東森直銷電商….更獲得國家品牌玉山獎，ETtoday更連續四年被英國牛津大學評鑑為網路新聞媒體使用率第一名。可見東森這塊金字招牌的重要性。

▲▼東森保代業務誓師大會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟表示，加入東森保代的人，絕對不會單打獨鬥，而是擁有東森集團龐大的資源來當後援。

「得獎就是肯定，是驅動我們持續努力向前的目標，我在這裡宣布，東森保代從現在開始將迎向新的里程碑，全面啟動、創新未來！」王令麟帶頭喊口號並強調，東森集團成立 22 年，擁有上千萬位會員，東森集團的優點就是資源整合、快速行動、打破常規，加入東森保代的人，絕對不會單打獨鬥，而是擁有東森集團龐大的資源來當後援，讓保險菁英們大顯身手。

王令麟指出，2021 年東森集團創造330億元的營業額，今年的營業額則來到 435 億元，成長超過三成；創造出 52億的獲利，較去年同期成長130%，「希望到 2025 年，每年的業績都能夠翻倍成長。」 王令麟也藉此激勵東森保代的業務同仁，在集團資源的支援下，能夠一起開創新局，藉由實體通路、面對面的保單銷售與服務，不但可以推廣正確的保險觀念，更能夠維持最佳的服務品質，延續東森集團始終如一的精神，符合以客為尊的核心價值。

▲▼東森保代業務誓師大會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲各地夥伴不僅喊出業績目標，更當場簽下軍令狀。

王令麟強調，台灣有600多家保經代公司，但是只有20幾家有0800免付費電話服務保戶，這是東森保代一開始就有的服務，東森保代始終延續東森嚴選的精神服務保戶。「我對東森嚴選的產品深具信心，甚至用生命在捍衛東森的產品。」

東森保代董事長蔡高明歡迎全台各地的保險菁英加入東森保代，對於業績目標能努力達成；並期許大家永續成長、永續榮耀。

誓師大會中邀請世界華人講師聯盟會長陳亦純擔任講師，陳亦純認為，台灣保險市場無限大，只要有企圖心，懂得做名單整合，再加上東森集團的形象，絕對可以找到自己的市場定位。陳亦純提醒，時代在改變，例如：死亡率高於出生率、不婚不生但卻養毛小孩的人口大增、離婚率盛行以及對於手機的依賴度越來越高等社會現象，都可以作為銷售保險時的敲門磚，更可以在其中看到保險缺口。

▲▼東森保代業務誓師大會,王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森保代目前已經在台北、台中、花蓮成立服務中心。

為了拓展市場，服務更多社會大眾，東森保代宣布 2022 年的保單銷售將新增實體通路，目前已經在台北、台中、花蓮成立服務中心，半年內位於基隆、南投的服務據點也在緊鑼密鼓的籌備中，接下來苗栗及金門也都會成立據點，作為東森保代服務保戶及社會大眾的重要場域。

這同時也是延續東森保代推動「自己當老闆」專案的精神，提供保險業務員創業與就業機會，除了擁有一般保經代的保險業務資源，更享有東森集團的品牌資源，讓業務員不單是「一人作戰」，更是「軍團級戰略思維」。

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