拖板車追撞焚毀T-72坦克　波蘭車禍意外「戰損」嚴重

▲波蘭兩拖板車追撞導致T-72主力戰車毀壞。（圖／翻攝自推特／GDDKiA Szczecin，下同）

記者張家瑋／綜合報導

波蘭西北部與德國接壤的斯塞新（Szczecin）近日發生一起交通事故，在通往科烏巴斯科沃（Kołbaskowo）的A6公路上兩輛拖板車追撞導致載有T-72主力戰車的貨車突然起火，而後面那輛的駕駛座也被撞凹變形，現場冒起很大的黑煙又不斷傳出爆炸響聲，所幸無人受傷但兩輛T-72主力戰車均毀壞。

根據外媒報導，警方到達後先封鎖了現場，禁止車輛通行，消防隊趕到現場後控制了火勢。當地消防隊表示，一開始懷疑是坦克車裡彈藥引起爆炸，但經過確認，裡面並沒有彈藥，而爆炸的原因可能是負責運送的拖板車「車胎過熱」而導致。目前，那些被燒毀的T-72主力戰車已經無法修復，波蘭政府也成立了一個特別委員會，查明事故發生的確切原因。

根據維基百科，T-72主力戰車是蘇聯在1967年開始研製的主力戰車，於1977年11月7日蘇聯紀念十月革命60周年的紅場閱兵式上公開露面。戰車車內分為前部駕駛艙、中部戰鬥艙、後部動力艙3部分。位於車體中部的鑄造結構炮塔呈半球形，車體前上裝甲板上有1個「V」型防浪板。車體每側有6個750毫米大直徑負重輪、3個托帶輪，採用扭杆懸掛裝置。