車禍現場「屍袋動了」詭異影片曝光！　警急打開驚見「復活」1幕

記者吳美依／綜合外電報導

巴西居民達席爾瓦（Raimundo da Silva）發生車禍，遭醫護宣告當場死亡，記者佩雷拉（Geovanni Pereira）抵達現場拍攝時，卻發現屍袋詭異地動了一下，嚇得立刻通報。員警打開屍袋，發現「死者」嘴角仍在吐出氣泡，彷彿「復活」一般重新出現生命跡象，趕緊呼叫救護車折返，將傷患送醫救治。

綜合外媒報導，71歲的達席爾瓦是一名小吃攤商，6月29日正騎機車要去工作，途中卻突然感覺身體不適，昏倒自摔。醫護趕到現場後，立刻實施心肺復甦術（CPR），卻發現無法挽回傷者性命。他們決定宣告老翁不治，將其遺體裝入屍袋內，讓警察留下來等待法醫，接著便離開現場。

▲巴西一名老翁被醫護宣告死亡，屍袋卻開始抖動。（圖／翻攝Twitter@SouMaisNoticias）

佩雷拉抵達時，屍袋已經被封起來，未料竟意外透過鏡頭，發現老翁仍然活著。他當時緊張地站在旁邊，看著員警查看「死者」狀況，「我出於想要幫忙的本能，替他做了10分鐘的CPR……我只是在對的時間出現在對的地方，這真是一場奇蹟」。

醫護人員事後表示，他們當時「根據技術評估」判定老翁死亡，之後將詳細檢視該男病史與醫療紀錄，釐清究竟為何釀成誤判。達席爾瓦順利送醫，但外界仍不清楚其目前狀況。

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