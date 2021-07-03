民眾紛贈防疫面罩、西瓜特產　力挺大園員警防疫辛勞　

▲大園民眾陳憶菁、林書證(左三、四)贈防疫面罩給警分局員警。（圖／陳柏霖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

力挺基層員警於疫情期間堅守崗位，執行防疫以及治安維護任務，相當辛勞，桃園大園區民眾陳憶菁、林書證合力購買500個防疫面罩，由大園區竹圍里長陳義盛、秘書陳柏霖等人陪同，3日致贈大園警分局，由分局長吳明彥受贈，同時也回贈感謝狀，感謝民眾對警察的支持。

▲分局長吳明彥（右）回贈感謝狀。（圖／陳柏霖提供）

竹圍里里長秘書陳柏霖說，儘管三級防疫警戒管制期間，各行各業經營深受影響，但對於警察同仁於疫期執行防疫、治安、交通維護等繁重工作，熱心的市民朋友陳憶菁、林書證深深有感，為即時表達謝意，特也合購防疫面罩，致贈基層員警，以加強員警們的防疫保護。

▲市議員徐其萬、副中隊長楊景騰、袁明炎、蕭新生等人，致贈局西瓜20箱。▼市議員游吾和暨「竹圍漁港親子園區攤商自治委員會」致贈防疫面罩。（圖／翻攝自大園警分局臉書）

據了解，桃園市議員游吾和暨「竹圍漁港親子園區攤商自治委員會」代表等一行人員，亦於2日至大園警分局致贈700個防疫面罩，給予疫情期間站在第一線執勤員警；另外，擔任大園義警中隊中隊長的市議員徐其萬、副中隊長楊景騰、袁明炎、蕭新生等人，則於1日致贈大園警分局西瓜20箱，以慰勞同仁防疫及維護治安辛勞。

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