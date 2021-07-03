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確診者解隔「無陰性證明」無法回職場　陳時中：康復證明下週討論

▲環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）

▲環南市場啟動快篩。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

目前染疫者解隔離不一定需要PCR採檢陰性，只要Ct值認定無傳播風險就可解隔，然而不少單位以「檢驗陰性報告」作為返回職場依據，近期就有攤商確診康復，但因無法拿到陰性證明，北農因此不得而入。指揮中心指揮官陳時中今（3）日表示，專家小組將研議康復者證明，下週討論，盡快定案。

指揮中心日前訂定，確診解隔離標準為，若症狀緩解、距發病日已達10天，加上PCR採檢結果為陰性或Ct值≥30，就可解隔；國內這波本土疫情，具指揮中心統計，已累計1萬3605人確診，其中有1萬347人已解隔離。而北農與環南市場近期爆發群聚事件，為圍堵並確保從業相關人員安全，指揮中心成立市場專案及聯合指揮所。但在六大市場專案中，其中一點為「未持有6/20後檢驗陰性證明者不得進場」，雖是為阻斷疫情，卻也成了雙面刃。

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有攤商就因確診後康復，面對政府新制須持有陰性證明才能進入北農，即便符合解隔離標準，卻拿不到陰性證明，也因此卡關。另外，也有某部分解隔者處時陰時陽的狀態，雖不具傳染力，同樣無法拿到陰性證明，被拒於醫院外的案例，造成生活受影響。

陳時中今表示，這兩天會給專家小組進行討論，包含疫苗接種證明、康復者證明、陰性證明等議題，讓生活更方便，目前規劃下週討論，盡快定案。

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